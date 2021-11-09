Папа Франциск пожелал мира народу Ирака

9 ноября – в связи с терактом в центре Багдаде – госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил телеграмму от имени Папы Франциска иракскому премьер-министру Мустафе аль-Казыми.

В ночь на воскресенье резиденция главы Ирака была атакована беспилотниками со взрывчаткой, однако сам политик не пострадал.

Святейший Отец выражает молитвенную близость Мустафе аль-Казыми, его семье и всем пострадавшим. Папа Франциск «осуждает этот низменный акт терроризма» и выражает уверенность, что с благословения Всевышнего народ Ирака продолжит решительно и мудро «следовать путём мира через диалог и братскую солидарность», сообщается в коммюнике Зала печати Святейшего Престола.

(На фото — последствия теракта в резиденции иракского премьер-министра)



Источник: Vatican News