Папа Франциск поздравил Патриарха Варфоломея по случаю праздника Святого Андрея Первозванного

Папа Франциск поздравил Патриарха Варфоломея по случаю праздника Святого Андрея Первозванного

Декабрь 01, 2021

По случаю праздника Святого Андрея Первозванного направил поздравительное послание Вселенскому Патриарху Варфоломею, архиепископу Константинопольскому: , брат святого Петра, является небесным покровителем Церкви в Константинополе и Вселенского Патриархата – куда Папа в соответствии с традицией направил также делегацию по случаю праздника. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Святейший Отец отмечает, что он обращается к Патриарху не просто в силу «братской дружбы», но ввиду «древних и глубоких уз веры и любви между Римской Церковью и Церковью Константинопольской». Папа с особой радостью вспоминает о недавнем визите Патриарха в Рим. «Нам удалось не только поделиться нашими тревогами за настоящее и за будущее мира, но и выразить общее обязательство по вопросам решающей важности для всей нашей человеческой семьи, таким как забота о творении, воспитание будущих поколений, диалог между различными религиозными традициями и поиск мира». Общая ответственность Рима и Константинополя перед лицом современных вызовов «проистекает из нашей общей веры во Всемогущего Бога, Творца неба и земли; в единого Господа Иисуса Христа, Его Сына, Который стал человеком ради нашего спасения, умер и воскрес из мертвых; в Духа Святого, Господа животворящего, Который приводит в созвучие различия, не уничтожая их, – пишет Епископ Рима. – Единые в этой вере, мы решительно стремимся к тому, чтобы наше общение стало видимым. Даже признавая, что в центре нашего постоянного богословского диалога всё еще существуют теологические и экклесиологические вопросы, я надеюсь, что католики и православные смогут еще больше трудиться сообща в тех регионах, где это не только возможно, но и становится настоятельным требованием».

«Полное единство, которого мы жаждем, – это, безусловно, дар Божий посредством благодати Святого Духа, – подчеркивает Папа Франциск. – Да поможет нам Господь быть готовыми объять этот дар через молитву, внутреннее обращение и готовность искать и даровать прощение».

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