Папа Франциск поздравил Патриарха Варфоломея по случаю праздника Святого Андрея Первозванного

По случаю праздника Святого Андрея Первозванного Папа Франциск направил поздравительное послание Вселенскому Патриарху Варфоломею, архиепископу Константинопольскому: апостол Андрей, брат святого Петра, является небесным покровителем Церкви в Константинополе и Вселенского Патриархата – куда Папа в соответствии с традицией направил также делегацию по случаю праздника. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Святейший Отец отмечает, что он обращается к Патриарху не просто в силу «братской дружбы», но ввиду «древних и глубоких уз веры и любви между Римской Церковью и Церковью Константинопольской». Папа с особой радостью вспоминает о недавнем визите Патриарха в Рим. «Нам удалось не только поделиться нашими тревогами за настоящее и за будущее мира, но и выразить общее обязательство по вопросам решающей важности для всей нашей человеческой семьи, таким как забота о творении, воспитание будущих поколений, диалог между различными религиозными традициями и поиск мира». Общая ответственность Рима и Константинополя перед лицом современных вызовов «проистекает из нашей общей веры во Всемогущего Бога, Творца неба и земли; в единого Господа Иисуса Христа, Его Сына, Который стал человеком ради нашего спасения, умер и воскрес из мертвых; в Духа Святого, Господа животворящего, Который приводит в созвучие различия, не уничтожая их, – пишет Епископ Рима. – Единые в этой вере, мы решительно стремимся к тому, чтобы наше общение стало видимым. Даже признавая, что в центре нашего постоянного богословского диалога всё еще существуют теологические и экклесиологические вопросы, я надеюсь, что католики и православные смогут еще больше трудиться сообща в тех регионах, где это не только возможно, но и становится настоятельным требованием».

«Полное единство, которого мы жаждем, – это, безусловно, дар Божий посредством благодати Святого Духа, – подчеркивает Папа Франциск. – Да поможет нам Господь быть готовыми объять этот дар через молитву, внутреннее обращение и готовность искать и даровать прощение».