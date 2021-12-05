Папа Франциск посетил лагерь беженцев на острове Лесбос

Утром 5 декабря, в ходе Апостольского визита в Грецию и на Кипр, Святейший Отец посетил Центр приема беженцев “Reception and Identification Centre” на острове Лесбос. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.



«Сестры, братья, я снова здесь, чтобы встретиться с вами, – сказал Папа, обращаясь к беженцам. – Я здесь, чтобы видеть ваши лица, смотреть в ваши глаза, полные страха и ожидания, глаза, видевшие насилие и нищету, глаза, пролившие много слез». Пять лет назад на этом острове Вселенский Патриарх Варфоломей сказал поразительные слова, напомнил Папа: «Тот, кто боится тебя, не смотрит в твои глаза, он не видит твоего лица, не видит твоих детей. Ему неведомо, что достоинство и свобода превосходят страх и разделение. Тот, кто боится тебя, забывает, что миграция – это проблема не только Ближнего Востока и Северной Африки, Европы и Греции: это проблема всего мира». Подобным образом всех затронула нынешняя пандемия, подчеркнул Папа, она заставила всех почувствовать себя в одной лодке и ощутить, что значит иметь одинаковые страхи; она привела к осознанию того, что большие проблемы нужно решать сообща. Если проблемы, связанные с пандемией и с изменением климата, как-то решаются, то в вопросах миграции все выглядит ужасно запущенным, хотя речь идет о человеческих жизнях:

«История учит нас, что закрытость и национализм приводят к катастрофическим последствиям. <…> Это иллюзия – думать, что достаточно обезопасить себя, защищаясь от слабых, которые стучатся в дверь. Будущее сблизит нас еще больше. Чтобы обратить его во благо, нужны не односторонние действия, а широкомасштабная политика. История, повторяю, учит нас этому, но мы еще не научились. Давайте не будем отворачиваться от реальности, давайте прекратим постоянное перекладывание ответственности, давайте не будем всегда перекладывать проблему миграции на других, как будто это никого не волнует и это просто бесполезное бремя, которое кто-то вынужден нести!». «Я молюсь, дабы Господь пробудил нас от равнодушия к страдающим, от эгоизма», – подытожил Понтифик и призвал преодолеть страх перед чужим человеком и циничное безразличие к нему, «которое обрекает на смерть тех, кто находится на обочине».



Епископ Рима отметил, что с момента его посещения Лесбоса совместно с Патриархом Варфоломеем и Архиепископом Иеронимом прошло пять лет, но за это время в вопросе миграции мало что изменилось: «Конечно, прилагается много усилий по приему и интеграции иммигрантов, по финансированию и строительству достойных приемных пунктов. Но следует с горечью признать, что Греция, как и другие страны, всё еще остается один на один в решении проблемы миграции, и в Европе есть те, кто упорно продолжает относиться к этой проблеме как к делу, которое их не касается». Отметив ужасающие условия содержания мигрантов и беженцев в некоторых местах, Святейший Отец призвал уважать их достоинство и соблюдать их права, ставя на первое место ценность жизни каждого человека. Нужно устранять первопричины проблем, а не отгораживаться от жертв чрезвычайных гуманитарных ситуаций, от бедных людей, которые расплачиваются за последствия, и даже используются для политической пропаганды, продолжил Предстоятель Католической Церкви. Чтобы устранить первопричины, нужны согласованные действия: сопровождение процессов изнутри, преодоление искушения согнать мигрантов в своеобразное гетто, поощрение постепенной интеграции, братское и ответственное принятие чужих культур и традиций. «Если мы хотим начать все сначала, давайте посмотрим прежде всего на лица детей, почувствуем стыд перед ними, невинными, в которых наше будущее. Они взывают к нашей совести: ‘Какой мир вы оставляете нам?’ Давайте не будем поспешно отводить взгляд от страшных фотографий их маленьких тел, лежащих без движения на пляжах. Средиземноморье, которое тысячелетиями объединяло разные народы и далекие земли, превращается в холодное кладбище без надгробий. Этот великий водоем, колыбель множества цивилизаций, теперь выглядит как зеркало смерти. Давайте не допустим, чтобы mare nostrum превратилась в опустевшее mare mortuum. Это место встречи не должно стать местом столкновения! Не допустим, чтобы это ‘море воспоминаний’ превратилось в ‘море забвения’. Пожалуйста, давайте остановим это кораблекрушение цивилизации!», – призвал Преемник Святого Петра.



Вера призывает к состраданию и милосердию, подчеркнул Предстоятель Вселенской Церкви. Вера призывает к гостеприимству, к той филоксении, которая пронизывала классическую культуру и нашла в Иисусе свое окончательное проявление, особенно в притче о Добром Самарянине (ср. Лк 10,29-37) и в 25 главе Евангелия от Матфея (ср. Лк 10,31-46). Это не религиозная идеология, это конкретные христианские корни. Иисус торжественно подтверждает Свое пребывание в незнакомце, в беженце, в нагом и голодном, а христианское призвание подразумевает, что нам следует находиться там, где находится Иисус. Ведь христианская программа, как писал Папа Бенедикт XVI, «есть сердце сострадающее» (Энциклика Deus caritas est, 31).



Завершая свою речь, Папа Франциск воззвал к Пресвятой Богородице, дабы Она открыла нам глаза на страдания братьев: «Она поспешно отправилась служить к Своей беременной родственнице Елизавете. Сколько же беременных матерей нашли смерть в спешке на своем пути, нося жизнь в своем чреве! Божья Матерь да поможет нам обрести материнский взгляд, дабы мы видели в людях Божьих детей, сестер и братьев, которых нужно принимать, защищать, помогать им развиваться и социально адаптироваться. И нежно любить их. Пусть Пресвятая Матерь научит нас ставить человеческие реалии выше идей и идеологий и спешить на помощь к тем, кто страдает».

