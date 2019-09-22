Папа Франциск посетил город Альбано-Лациале в регионе Лацио

Вечером 21 сентября с.г. Папа Франциск нанес визит в коммуну Альбано-Лациале, расположенную к югу от итальянской столицы, где возглавил торжественную святую Мессу по случаю годовщины освящения главного алтаря местной Кафедральной базилики Святого Панкратия.

В своей проповеди Папа сосредоточился на теме неизменной и вечной любви и верности Бога к каждому человеку, включая и отъявленных грешников. Эту истину, заметил Святейший Отец, подтверждает евангельский сюжет о мытаре Закхее, к которому, проходя через Иерихон, пожаловал в гости Иисус (Лк 19,1-10). «Ограничения, грехи, стыд, сплетни, предубеждение – никакое препятствие не заставит Иисуса забыть о самом важном: о человеке, который нуждается в любви и спасении»,- подчеркнул Понтифик и добавил, что в годовщину освящения своего Кафедрального собора, кою празднуют верные Альбано, эта история должна послужить напоминанием о том, что «всякий храм, церковь с большой буквы, существуют для того, чтобы поддерживать в сердцах людей живую память о том, что Бог их любит».

История Закхея делает очевидным также и то, что Иисус не только помнит, но и опережает, ибо пока мытарь предпринимал те или иные шаги, чтобы увидеть Иисуса, Мессия уже увидел его; прежде, чем Закхей начал говорить, Иисус Сам обратился к нему; прежде, чем Закхей пригласил Иисуса к себе, Он первым пришел в его дом. «Вот кто такой Иисус: Тот, Кто первым нас видит, Тот, Кто первым нас любит, Тот, Кто первым принимает нас. Когда мы осознаём, что Его любовь опережает нас, достигает нас прежде всего остального, наша жизнь преображается», — подчеркнул Папа и отметил, что каждое дело в нашей жизни должно начинаться с милосердного взгляда Иисуса, ибо иначе мы рискуем сделать свою веру отвлеченной, слишком ‘взрослой’. Иисусу же нужна наша искренность и простота, наша способность быть как дети – «простыми и восторженными, исполненными стремления приблизиться к Богу и любви к ближнему».

Кроме того, из прочитанного Евангелия следует, что Иисус позволяет каждому человеку чувствовать себя как дома. «Сегодня Мне нужно быть в твоем доме»(Лк 19,5), — сказал Он Закхею, человеку, ощущавшему себя чужим в своем собственном городе. Уверовав в любовь Иисуса, Закхей осознал свою близость к народу, среди которого жил, и «распахнул дверь ближнему», — заметил Понтифик. По его словам, Господь желает, чтобы Его храм стал для нас лучшим домом, «гостеприимной обителью, в которой любой человек, странник по жизни, имел бы шанс Его встретить».

В заключение своей проповеди Франциск пожелал верным Альбано, чтобы их Кафедральный собор стал тем местом, где бы каждый человек мог почувствовать, что Господь о нем помнит, опережает его своим милосердием и принимает его как дома, так чтобы здесь, в церкви, происходила самая прекрасная на земле вещь: ликование по причине того, что в нашу жизнь пришло спасение.

По материалам Vatican News