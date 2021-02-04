Папа Франциск полностью вакцинирован от коронавируса

Как и планировалось, спустя три недели после получения первой дозы вакцины от коронавируса (это случилось 14 января текущего года), Папа Франциск вернулся 4 февраля во временный пункт вакцинации в Зале Павла VI, чтобы завершить процесс иммунизации против COVID-19. Напомним, что одновременно со Святейшим Отцом первую дозу вакцины получил и Папа на покое Бенедикт XVI.

Всего Ватикан заказал 10 тысяч доз вакцины немецкого производителя Biontech и его партнера с США Pfizer. Кампания всеобщей вакцинации стартовала в Государстве-Граде 13 января. Первыми были привиты те, кто находится в зоне риска: персонал сфер здравоохранения и общественной безопасности, пожилые люди и сотрудники близко контактирующие с внешним миром. В настоящее время проходит вакцинация прочих сотрудников Святого Престола, ватиканских пенсионеров, а также родственников ватиканских служащих, имеющих соответствующую страховку (в Фонде медицинской помощи – FAS). Кампания проводится строго на добровольной основе.

Как известно, 5-8 марта Папа намеревается посетить с Апостольским визитом Ирак. Все, кто будет сопровождать его в этой поездке, обязательно должны быть привиты против коронавируса.

По материалам Vatican News