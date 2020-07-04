Папа Франциск передал около двух миллионов евро на борьбу в пандемией

3 июля Ватиканский зал печати заявил, что Папа Франциск направил Всемирной продовольственной программе символическое пожертвование в размере 25.000 евро в качестве очередного знака близости и заботы в связи с нынешней чрезвычайной ситуацией. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Пожертвование было совершено через Департамент служения целостному развитию человека, в сотрудничестве с постоянным представителем Святейшего Престола при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), с Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирной продовольственной программой (ВПП). «В частности, – говорится в сообщении, – эта сумма призвана стать непосредственным выражением близости Святейшего Отца к страдающим от пандемии, а также к тем, кто оказывают основные услуги для самых бедных, слабых и уязвимых членов нашего общества». Пресс-служба Ватикана называет это «ещё одним жестом отцовского поощрения со стороны Папы Римского гуманитарной деятельности Продовольственной и сельскохозяйственной организации и других стран, которые в этот кризисный период стремятся поддержать целостное развитие и здоровье общества, а также борются с социальной нестабильностью, отсутствием продовольственной безопасности, ростом безработицы и развалом экономических систем наиболее уязвимых стран».

С начала пандемии Папа Франциск неоднократно оказывал материальную поддержку в борьбе против всемирной эпидемии. Недавно Святейший Отец передал 35 аппаратов искусственной вентиляции лёгких для тяжелобольных в разных странах, где система здравоохранения испытывает трудности в борьбе с чрезвычайной ситуацией. Общий размер денежных пожертвований Епископа Рима, сделанных во время пандемии, составляет почти два миллиона евро.