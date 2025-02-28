Папа Франциск ответил римлянке, пережившей утрату сына

На страницах итальянского журнала «Piazza San Pietro («Площадь Святого Петра») Папа Франциск отвечает на письмо Чинции, римской матери, потерявшей в автокатастрофе 21-летнего сына. Это ежемесячное издание под редакцией о. Энцо Фортунато посвящено вопросам веры, духовности и повседневной жизни.

«Не существует даже такого термина, который бы обозначал мать или отца, потерявших ребёнка, – пишет Святейший Отец. – Жена, потерявшая мужа, – вдова. Муж, потерявший жену, – вдовец. Ребёнок, потерявший родителя, – сирота. Но для родителя, пережившего своего ребёнка, такого слова нет».

Трагедия итальянской матери глубоко тронула сердце Папы Франциска. «Иисус плачет вместе с нами: да посеет Он в наших сердцах все ответы, которых мы ищем», – пишет Епископ Рима и приводит слова св. Иоанна Павла II: «Нет такого зла, из которого Бог не мог бы извлечь ещё большее благо».



Источник: русская служба Vatican News