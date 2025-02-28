Папа Франциск ответил римлянке, пережившей утрату сына

Папа Франциск ответил римлянке, пережившей утрату сына

Февраль 28, 2025

На страницах итальянского журнала «Piazza San Pietro («Площадь Святого Петра») отвечает на Чинции, римской матери, потерявшей в автокатастрофе 21-летнего сына. Это ежемесячное издание под редакцией о. Энцо Фортунато посвящено вопросам веры, духовности и повседневной жизни.

«Не существует даже такого термина, который бы обозначал мать или отца, потерявших ребёнка, – пишет Святейший Отец. – Жена, потерявшая мужа, – вдова. Муж, потерявший жену, – вдовец. Ребёнок, потерявший родителя, – сирота. Но для родителя, пережившего своего ребёнка, такого слова нет».

Трагедия итальянской матери глубоко тронула сердце Папы Франциска. «Иисус плачет вместе с нами: да посеет Он в наших сердцах все ответы, которых мы ищем», – пишет Епископ Рима и приводит слова св. Иоанна Павла II: «Нет такого зла, из которого Бог не мог бы извлечь ещё большее благо».


Источник: русская служба Vatican News

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