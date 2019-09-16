Папа Франциск освятил икону Скорбящей Божией Матери – Утешительницы сирийцев

Папа Франциск благословил 15 сентября в Доме Святой Марфы икону Скорбящей Божией Матери – Утешительницы сирийцев, – сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Vatican News.

Образ, написанный православным иконописцем, был благословлен в ходе встречи Понтифика с делегацией международного фонда «Помощь Церкви в нужде» (Kirche in Not), которую возглавлял международный президент этой благотворительной организации кардинал Мауро Пьяченца. Освящение иконы имело место в рамках молитвенной кампании «Утешайте народ Мой», проходящей по инициативе упомянутого фонда при участии христианских Церквей Сирии – Католической, Православной и Сиро-Яковитской. Месяц назад, 15 августа, в рамках той же кампании Папа освятил шесть тысяч розариев для раздачи сирийским христианам, родственники которых погибли или были похищены за восемь лет войны в этой арабской стране.

С самого начала своего понтификата Папа Франциск уделяет особое внимание к Сирии. В своем первом послании «Граду и миру», произнесенном на Пасху 2013 года, Понтифик упомянул «возлюбленную Сирию», ее народ, страдающий от войны, и «многочисленных беженцев, ожидающих помощи и утешения». 1 июня 2016 года, по случаю Международного дня защиты детей, Папа призвал детей всего мира объединиться в молитве с их сирийскими сверстниками, а 2 декабря 2018 года Франциск зажег свечу – символ мира, ознаменовав начало молитвенной кампании «Свечи ради мира в Сирии», также инициированной фондом «Помощь Церкви в нужде».