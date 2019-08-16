В торжество Успения Пресвятой Богородицы Папа Франциск благословил шесть тысяч розариев для Сирии

В торжество Успения (Взятия на Небеса) Пресвятой Богородицы непосредственно перед чтением полуденной молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск особым образом продемонстрировал свою солидарность с христианами Сирии. «Теперь же прошу вас, — сказал он, — обращаясь к собравшимся на площади Святого Петра паломникам, — поддержать своими молитвами акцию, которую я намереваюсь сейчас осуществить: я благословлю большое количество розариев, предназначенных для братьев и сестер с Сирии». Далее Святейший Отец пояснил: «По инициативе организации Помощь Церкви в нужде было изготовлено около шести тысяч розариев. Их сделали своими руками монахини-кармелитки, проживающие в Вифлееме. И сегодня, в день великого Богородичного праздника, я благословлю их, а позднее их раздадут в католических приходах Сирии как свидетельство моей солидарности, прежде всего с семьями, потерявшими в ходе войны своих близких. Возносимая с верой молитва является мощным оружием! Не будем прекращать молитвы по розарию за мир на Ближнем Востоке и во всём мире!»

Затем была хором прочитана молитва Angelus, после чего Папа благословил розарии.



По материалам Vatican News