Папа Франциск одобрил учреждение Комитета по воплощению в жизнь мусульмано-католической декларации

По сообщению директора Ватиканского зала печати Маттео Бруни, Папа Франциск выразил удовлетворение в связи с учреждением в Абу-Даби (ОАЭ) Комитета по проведению в жизнь положений «Документа о братстве между людьми ради мира во всём мире и мирного сосуществования». Декларация была подписана 4 февраля 2019 года Епископом Рима и Верховным имамом Университета Аль-Азхар Ахмадом аль-Тайибом в ходе Апостольского визита Папы Франциска в Объединённые Арабские Эмираты. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Маттео Бруни приводит следующие слова Папы Франциска: «Хотя, к сожалению, зло, ненависть и разделение часто становятся главными новостями, существует скрытый океан добра, который даёт нам надежду на диалог, взаимопонимание и на возможность построения — вместе с верующими других религий и всеми людьми доброй воли — мира, основанного на братстве и мире». По словам Маттео Бруни, «Святейший Отец приветствует работу Комитета по распространению Декларации, благодарит Объединённые Арабские Эмираты за конкретную приверженность делу укрепления человеческого братства и надеется, что подобные инициативы будут умножаться во всём мире».