Учрежден католическо-мусульманский Комитет по проведению в жизнь положений «Документа о братстве между людьми»

Учрежден католическо-мусульманский Комитет по проведению в жизнь положений «Документа о братстве между людьми»

Август 22, 2019

Информационное агентство в своем пресс-релизе сообщило, что в столице страны Абу-Даби учреждена Высшая комиссия по воплощению в жизнь положений «Документа о братстве между людьми ради мира во всём мире и мирного сосуществования», который Папа Франциск и Великий Имам (Шейх) Университета Аль-Азхар Ахмад Мухаммад аль-Тайиб подписали в феврале текущего года в ходе исторического визита Святейшего Отца в Объединенные Арабские Эмираты.

В состав Комиссии вошли глава Папского Совета по межрелигиозному диалогу епископ Мигель Анхель Аюсо Гиксот, ректор Университета профессор Мухаммад Хуссейн Марсави, личный секретарь Папы Франциска монсеньор Иоаннис Лаци Гаид, советник Великого Имама Мухаммад Махмуд Абдель Салам, директор Департамента культуры и туризма Мухаммад Калифа Аль-Мубарак, генеральный секретарь Мусульманского Совета старейший Султан Файзал Аль-Румаити, писатель и общественный деятель Яссер Гареб Аль-Мухаири.

В задачи вновь созданного Комитета входят: разработка стратегий по реализации содержащихся в упомянутом «Документе» идей, организация встреч религиозных лидеров и руководителей международных организаций, обращения к законодательным органам власти с призывами присоединиться к основным положениям «Документа», руководство Международным центром «Abrahamic Family House» («Семейный Дом Авраама»). В пресс-релизе также отмечено, что «Документ о братстве между людьми ради мира во всём мире и мирного сосуществования» подразумевает обязательство подписавших его сторон приложить все усилия для объединения человечества и работы ради водворения мира во всём мире, дабы будущие поколения получили возможность жить в атмосфере мирного сосуществования и взаимного уважения.

По материалам Vatican News

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна