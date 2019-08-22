Учрежден католическо-мусульманский Комитет по проведению в жизнь положений «Документа о братстве между людьми»

Информационное агентство ОАЭ в своем пресс-релизе сообщило, что в столице страны Абу-Даби учреждена Высшая комиссия по воплощению в жизнь положений «Документа о братстве между людьми ради мира во всём мире и мирного сосуществования», который Папа Франциск и Великий Имам (Шейх) Университета Аль-Азхар Ахмад Мухаммад аль-Тайиб подписали в феврале текущего года в ходе исторического визита Святейшего Отца в Объединенные Арабские Эмираты.

В состав Комиссии вошли глава Папского Совета по межрелигиозному диалогу епископ Мигель Анхель Аюсо Гиксот, ректор Университета Аль-Азхар профессор Мухаммад Хуссейн Марсави, личный секретарь Папы Франциска монсеньор Иоаннис Лаци Гаид, советник Великого Имама Мухаммад Махмуд Абдель Салам, директор Департамента культуры и туризма Мухаммад Калифа Аль-Мубарак, генеральный секретарь Мусульманского Совета старейший Султан Файзал Аль-Румаити, писатель и общественный деятель Яссер Гареб Аль-Мухаири.

В задачи вновь созданного Комитета входят: разработка стратегий по реализации содержащихся в упомянутом «Документе» идей, организация встреч религиозных лидеров и руководителей международных организаций, обращения к законодательным органам власти с призывами присоединиться к основным положениям «Документа», руководство Международным центром «Abrahamic Family House» («Семейный Дом Авраама»). В пресс-релизе также отмечено, что «Документ о братстве между людьми ради мира во всём мире и мирного сосуществования» подразумевает обязательство подписавших его сторон приложить все усилия для объединения человечества и работы ради водворения мира во всём мире, дабы будущие поколения получили возможность жить в атмосфере мирного сосуществования и взаимного уважения.

По материалам Vatican News