Папа Франциск объяснил, что такое инклюзивный капитализм

11 ноября Папа Франциск встретился с Советом по инклюзивному капитализму: этот орган был создан после проходившего три года назад в Риме и Ватикане Fortune-Time Global Forum, на котором предприниматели обсуждали экономические модели, позволяющие каждому человеку иметь доступ к ресурсам и реализовать собственный потенциал. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Обращаясь к членам Совета, Папа сказал: «Вы приняли вызов: реализовать идею Форума и найти способы для того, чтобы капитализм стал более инклюзивным средством для целостного человеческого благосостояния». Необходимо преодолеть экономические модели, вытесняющие определенные категории людей и углубляющие пропасть между богатыми и большинством. Папа напомнил, что, согласно социальному учению Католической Церкви, предпринимательство является «благородным призванием, нацеленным на достижение богатства и улучшение мира для всех». Однако, как говорил еще Павел VI, подлинное развитие не может ограничиваться одним лишь экономическим ростом: оно должно охватывать всех людей и всего человека. Это требует обновления, очищения и укрепления экономических моделей, основой которых должно стать «личное обращение и щедрость по отношению к нуждающимся». Экономика, лишенная этического измерения, ведет к «культуре одноразового потребления и отбросов»: этой культуре Папа противопоставил «инклюзивный капитализм, не отбраковывающий никого из братьев и сестер и поэтому достойный наших усилий».