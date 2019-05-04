Папа Франциск обратился с видеопосланием к народу Северной Македонии

Накануне апостольского визита в Северную Македонию Папа Франциск опубликовал специальное видеопослание, в котором выражает свою радость и любовь к жителям этой балканской страны и к её поместной Церкви, — сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископ Рима отмечает, что после обретения страной независимости Святейший Престол пожелал установить с ней дружественные и дипломатические отношения: «Сегодня, как никогда ранее, необходимо взращивать в Европе и во всём мире культуру встречи и братства, и я приду к вам, чтобы посеять эти семена в уверенности, что ваша земля плодородна, она сможет принять их и принести плоды. Особое великолепие вашей страны обусловлено именно разнообразием культур и этнических и религиозных групп, которые её населяют. Конечно, жить вместе не всегда легко, мы это знаем. Однако это стоит делать, ибо самая красивая мозаика – та, в которой больше цветов».

Папа Франциск вверяет свой визит заступничеству великой уроженки этой земли — святой Матери Терезы, которая была ревностной миссионеркой Христовой любви в этом мире и несла утешение и признание человеческого достоинства беднейшим из бедных.

В завершение видеопослания Святейший Отец преподаёт благословение жителям страны и просит их «подготовить молитвами эту встречу», дабы она принесла плоды мира и добра для всего народа Северной Македонии.