Папа Франциск обратился с видеопосланием к народу Мозамбика, который он вскоре посетит с Апостольским визитом

Папа Франциск записал видеообращение к народу и католической общине Мозамбика, – первой страны, которую он посетит в ходе своего Апостольского визита в государства Юго-Восточной Африки. 31-я международная поездка Святейшего Отца в Республики Мозамбик, Мадагаскар и Маврикий продлится с 4 по 10 сентября. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

В приветственном видеообращении на португальском языке Епископ Рима говорит:

«Возлюбленный народ Мозамбика!

Через несколько дней начнётся мой визит в вашу страну и, хотя я не смогу выехать за пределы столицы, сердцем я обнимаю всех вас, особенно тех, кто живут в нужде и лишениях. Мне бы хотелось вселить в вас уверенность: все вы – в моих молитвах, я с нетерпением жду встречи с вами.

В духе приглашения со стороны господина президента и моих братьев-епископов приехать к вам (и я благодарю их за это!), точно так же я призываю всех вас присоединиться к моей молитве, дабы Бог, наш общий Отец, укрепил братское примирение в Мозамбике и во всей Африке, единственную надежду на прочный и длительный мир. Я буду рад разделить с вами эти убеждения, а также увидеть, как растет посев, сделанный моим святым предшественником Иоанном Павлом II. Эта поездка позволит мне встретиться с католической общиной и утвердить её в евангельском свидетельстве, которое учит достоинству каждого человека и просит открыть наши сердца для других, особенно для бедных и нуждающихся.

Дорогие братья и друзья, я знаю, что многие из вас работают в эти дни над подготовкой моего визита, что также выражается в ваших молитвах, и я от всего сердца благодарю вас за это. Я призываю на вас и на вашу страну Божьи благословения и покровительство нашей Матери, Девы Марии. До скорой встречи!»