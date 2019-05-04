Папа Франциск обратился к болгарскому народу с видеопосланием

Накануне апостольской поездки в Болгарию Папа Франциск обратился с видеопосланием к народу этой страны, подчеркнув, что его визит будет паломничеством под знаком веры, единства и мира, — сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«На самом деле, ваша земля – это родина свидетелей веры еще со времен, когда святые братья Кирилл и Мефодий посеяли там Евангелие», принесшее обильные плоды, в том числе и в тяжелые годы прошлого столетия. Папа сослался при этом на святого Иоанна Павла II, много потрудившегося ради того, чтобы Европа смогла «вновь задышать своими двумя легкими». «Вслед за ним, — отмечает Папа Франциск, — я буду рад встретиться с Его Святейшеством Патриархом и со Священным Синодом Болгарской Православной Церкви. Вместе мы засвидетельствуем нашу волю следовать за Господом Иисусом на пути братского общения между всеми христианами».

«Мое паломничество пройдет всецело под знаком памяти о святом Иоанне XXIII, — подчеркивает далее Папа Франциск. — В течение почти десяти лет, которые он провел в Софии в качестве Апостольского делегата, он установил с вашим народом узы уважения и любви, которые существуют по сей день». Не случайно девизом поездки в Болгарию будет заголовок его энциклики Pacem in terris – «Мир на земле».

В заключение видеопослания Папа просит сопровождать его визит молитвой и возносит Богу молитву о мире и благоденствии для Болгарии.