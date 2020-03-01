Папа Франциск не примет участия в великопостных реколлекциях из-за простуды

Папа Франциск не примет участия в великопостных реколлекциях для сотрудников Римской Курии, которые начались 1 марта в городке Аричча близ Рима. Об этом сообщил сам Понтифик, обращаясь к собравшимся на площади Святого Петра верным, после полуденной молитвы «Ангел Господень».

«Прошу вас вспоминать в своих молитвах о духовных упражнениях для Римской Курии, которые начнутся сегодня вечером в Аричче. К сожалению, простуда вынудила меня отказаться от участия в них в этом году. Я буду следить за ними из Ватикана. Я духовно солидаризуюсь с Курией и со всеми теми, кто погружается в молитву, совершая духовные упражнения дома», – заявил Папа Франциск.

Великопостные реколлекции для Римской Курии пройдут с 1 по 6 марта. Их проведет секретарь Папской Библейской комиссии, священник-иезуит Пьетро Баватти.

По материалам Vatican News