Папа Франциск назвал теракт в Багдаде «бессмысленным актом жестокости»

21 января Папа Франциск направил телеграмму соболезнований президенту Республики Ирак Бархаму Салеху в связи с терактом на площади аль-Таяран в Багдаде. В результате двух взрывов с участием смертников на вещевом рынке в центре столицы погибли 32 человека, 110 были ранены. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В послании за подписью ватиканского государственного секретаря кардинала Пьетро Паролина Святейший Отец выражает глубокую скорбь и сожаление по поводу «бессмысленного акта жестокости» и возносит молитвы о погибших и их семьях, о раненых и сотрудниках спасательных служб. Выражая уверенность, что все будут продолжать работать над преодолением насилия в духе братства, солидарности и мира, Епископ Рима призывает на весь иракский народ благословение Всевышнего.