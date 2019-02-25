Папа Франциск назвал приоритетной сферой развития православно-католических отношений пастырское попечение о семье

В понедельник 25 февраля Папа Франциск встретился с представителями Апостольского служения и Центра семьи Афинской митрополии. Поблагодарив православных братьев за открытость к сотрудничеству с Католической Церковью, Святейший Отец отметил, что именно совместные проекты помогают православным и католикам увидеть друг в друге братьев и сестер, «не оставаясь узниками наших отличий», и возрастать в преодолении препятствий, стоящих на пути полного общения между нашими Церквами. Приоритетным же направлением этих усилий Понтифик назвал пастырское попечение о семье. В наше время глобализации, — заметил он, — христианские семьи, даже проживая в различных культурных и географических средах, имеют дело с подобными проблемами. Задача православных и католических священнослужителей — постоянно быть рядом с ними, помогая им сохранить и приумножить благодать Таинства брака. Священнослужители также призваны к активной миссии и там, где жизнь семей отклоняется от евангельского идеала, — подчеркнул Епископ Рима.

По материалам Vatican News