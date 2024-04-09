Папа Франциск назначил кардинала Анджело де Донатиса главой Апостольской пенитенциарии

Папа Римский Франциск назначил итальянского кардинала Анджело де Донатиса, до этого занимавшего должность Генерального викария Рима, новым главой Апостольской пенитенциарии. Об этом решении понтифика было объявлено 6 апреля. Новый Генеральный викарий Рима пока не назначен, пишет «Благовест-инфо».

Верховный трибунал апостольской пенитенциарии – один из трех трибуналов Римской курии. В его юрисдикции находятся вопросы снятия отлучения от Церкви, диспенсаций и индульгенций. Глава трибунала – великий пенитенциарий – один из немногих должностных лиц Римской курии, сохраняющих полномочия в период sede vacante – после смерти или отставки Папы.

На посту великого пенитенциария кардинал де Донатис сменил 79-летнего кардиала Мауро Пьяченцу, который возглавлял трибунал с 2013 года.

Кардиналу де Донатису 70 лет. Во священника он был рукоположен в 1980 году, а в 1983 – инкардинирован в Римском диоцезе, где служил следующие 30 лет. В 2014 по приглашению Папы Франциска де Донатис проповедовал во время постных духовных упражнений Римской курии, а год спустя понтифик назначил его вспомогательным епископом Рима и сам посвятил во епископы. Генеральным викарием Рима и архипресвитером Латеранской базилики де Донатис был назначен в 2017 году, став первым за столетия не-кардиналом, занявшим этот пост. Папа Франциск возвел прелата в кардинальское достоинство на консистории в июне 2018 года.

Как отмечает CNA, в январе 2023 года Папа издал апостольскую конституцию In Ecclesiarum Communione, реформировав управление Римским диоцезом и уменьшив полномочия Генерального викария.