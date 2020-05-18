Папа Франциск напомнил, что с 18 мая в Италии возобновляются Мессы с народом и призвал верных беречь друг друга

После чтения молитвы «Царица Небесная» в воскресенье 17 мая Святейший Отец упомянул о постепенном возвращении к нормальной жизни и возобновлении Месс с народом. Епископ Рима призвал всех соблюдать санитарные нормы, чтобы поберечь здоровье друг друга. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Первой Мессой с народом в Ватикане после карантина, вызванного пандемией, стало богослужение в честь столетия со дня рождения Кароля Войтылы. Сообщая об этом, Папа Франциск сказал: «18 мая исполняется 100 лет со дня рождения Иоанна Павла II в Вадовицах, в Польше. Мы вспоминаем его с большой любовью и благодарностью. Завтра утром в 7 часов утра я совершу Святую Мессу, которая будет транслироваться по всему миру, у алтаря, где покоятся его останки. Да продолжит он ходатайствовать с небес о народе Божьем и о мире во всем мире».

Затем Преемник Петра обратил свое внимание на ситуацию в Церкви после объявления пандемии: «В некоторых странах возобновились богослужения с участием верных, в других эта возможность рассматривается. В Италии можно будет совершать Святую Мессу с народом с завтрашнего дня. Я разделяю радость общин, которые наконец смогут собраться вместе для богослужения. Это знак надежды и дар для всего народа Божия».

Далее Папа упомянул о том, что в мае во многих приходах существует традиция совершать Святую Мессу Первого Причастия: «Ясно, что из-за пандемии этот праздник веры был отложен», – сказал Папа и подбодрил детей, которые должны были впервые принять Евхаристию: «Мои дорогие, используйте это время ожидания как возможность лучше подготовиться с помощью молитвы, чтения катехизиса, более глубокого познания Иисуса, возрастая в доброте и служении другим. В добрый путь!» – призвал Святейший Отец.

В завершение встречи Папа сообщил еще об одном событии: пять лет назад была опубликована энциклика Laudato si’. В связи с этим в Ватикане состоится недельная конференция, участники которой обсудят изложенные в энциклике проблемы окружающей среды. «В это время пандемии, – сказал Папа, – когда мы стали больше осознавать важность сохранения нашего общего дома, я надеюсь, что выводы участников конференции и общие усилия всего мирового сообщества помогут выработать и укрепить конструктивный подход к заботе о творении».