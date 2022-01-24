Папа Франциск на Мессе воскресенья Слова Божия: Слово Божие открывает истинный лик Бога

Утром 23 января Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике Святую Мессу воскресенья Слова Божьего (третьего воскресенья Рядового времени) и в своей проповеди подчеркнул, что в центре жизни Народа Божьего и духовного пути каждого христианина находится предвечное, спасительное и близкое Слово Божье. Сообщает русская служба Vatican News.

Мир был создан Словом Бога, отметил Святейший Отец, и во Христе – Своём извечном Слове – Небесный Отец избрал нас прежде создания мира (см. Еф 1,4), поэтому верующие призваны всегда взирать на Иисуса: Его слово открывает людям истинный лик Бога. В начале земной миссии Христос прямо заявляет о Своих целях: Он пришел исцелять сокрушённых сердцем, освободить бедных и угнетенных (см. Лк 1,18). Всемогущий Бог являет нам Свою близость; Он нежно заботится о людях и беспокоится об их судьбе, Он становится человеком и приходит в мир, чтобы согреть и осветить каждого нас, поддержать в трудностях с помощью Своего Слова. Но каким Его воспринимают люди, задался вопросом Папа: строгим судьёй или освобождающим Спасителем? Чтобы помочь людям увидеть настоящего Бога, Иисус начинает именно «от Слова Божьего», ибо Слово, повествуя историю любви Бога к нам, освобождает от страхов и заблуждений о Нём, которые угашают радость веры; оно питает и обновляет веру. Святейший Отец призвал христиан вернуть Слово Божье в центр молитвенной и духовной жизни.

Слово Божье, подчеркнул Епископ Рима, ведёт также к человеку: когда мы видим в Боге сострадательную любовь, то преодолеваем искушение замкнуться в сакральной внешней религиозности, которая не затрагивает жизнь и не преображает её, ибо становится идолопоклонством: «Слово призывает нас выйти за пределы самих себя и отправиться навстречу братьям и сёстрам с единственной, смиренной Господней силой освобождающей любви. Таким образом, оно показывает, что Богу более всего угодно такое поклонение, как забота о ближнем». Кроме того, отметил Предстоятель Вселенской Церкви, Слово Божье изменяет нас, проникая в душу, как острый меч (см. Евр 4,12). С одной стороны, оно открывает нам лик Бога и утешает нас; с другой – глубоко потрясает, выявляя наши противоречия, ввергая в кризис любые наши эгоистичные оправдания. Слово Божье призывает нас выходить за собственные границы и не прятаться за сложностью проблем, оно призывает действовать и соединять поклонение Богу с заботой о человеке.

Преемник Святого Петра предложил верующим ответить на несколько важных вопросов: «Хотим ли мы подражать Иисусу, быть служителями освобождения и утешения для других, реализуя Слово Господне? Являемся ли мы Церковью, послушной Слову Божьему и способной слушать других; Церковью, которая стремится протянуть руку помощи, чтобы освободить братьев и сестёр от всего, что их угнетает; Церковью, способной развязать узлы страхов, освободить самых уязвимых из тюрем нищеты, спасти от внутренней усталости и печали, которые угашают жизнь?»

В заключение Папа Франциск напомнил, что важной частью этой Святой Мессы являются литургические обряды постановления чтецов и катехизаторов, которые призваны «служить Евангелию Иисуса и возвещать его, дабы Господне утешение, радость и освобождение достигли каждого»: «Такова миссия каждого из нас: быть достоверными глашатаями, пророками Слова в этом мире. Будем же вдохновляться Священным Писанием, исследуя Слово, которое открывает новизну Бога и побуждает любить без устали ближних», – сказал Понтифик, призвав «поставить заново Слово Божье в центр пастырских трудов и жизни Церкви», слушая его, молясь им и применяя его на практике.