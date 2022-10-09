Папа Франциск: материальная помощь должна быть лишь временной мерой

В субботу, 8 октября 2022 года, Святейший Отец встретился с участниками симпозиума, посвященного социальной доктрине Церкви в области экономики, сообщает Vatican News.

Экономическое развитие должно охватывать все аспекты, быть целостным и инклюзивным: такова основная мысль обращения Папы Франциска к делегатам фонда Centesimus Annus — Pro Pontifice, которые встретились со Св. Отцом по случаю симпозиума «Инклюзивный рост для искоренения бедности и продвижения устойчивого развития во имя мира».

Папа выразил признательность фонду, подчеркнув его ценный вклад в продвижение социальной доктрины Церкви и ее применения в условиях постоянно меняющейся реальности.

Говоря об инклюзивности в отношении экономики и развития и цитируя своего предшественника Павла VI, Святейший Отец отметил, что развитие должно охватывать «каждого человека и всего человека», а для этого необходимо смотреть на людей глазами Иисуса: Его взгляд «исходил из милосердия и сострадания к бедным и отверженным». Инклюзивный рост отправляется именно от этого взгляда, не замкнутого на себе и на своей прибыли.

Папа также напомнил, что бедность нельзя преодолеть ассистенциализмом: материальная помощь неимущим должна быть только временной мерой, а настоящая цель – это «сделать для них возможной достойную жизнь посредством работы», — подчеркнул Святейший Отец.

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Ватиканский фонд Centesimus Annus — Pro Pontifice 6-7 октября 2022 года провел экономическую конференцию, на которую собрались эксперты со всего мира. Цель форума, озаглавленного «Инклюзивный рост для искоренения нищеты и продвижение устойчивому развитию и миру», состоит в содействии поиску новых моделей экономического и социального развития, вдохновленных католическим социальным учением.