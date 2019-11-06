Папа Франциск: католические университеты должны служить продвижению человека

4 ноября Папа Франциск встретился на частной аудиенции в Ватикане с участниками конференции Международной федерации католических университетов, которая имела тему «Новые рубежи для университетских лидеров». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своей обращенной к делегатам речи Святейший Отец подчеркнул, что «подготовка лидеров достигает цели, когда академическое время посвящается развитию не только интеллекта, но и сердца, совести и практических навыков студента». По словам Папы, задача преподавателей состоит не только к том, чтобы помочь новыми поколениям «стать квалифицированными специалистами в различных дисциплинах, но и стать главными созидателями общего блага, творческими лидерами, ответственными за социальную и гражданскую жизнь, с правильным видением человека и мира». Католические университеты, отметил Епископ Рима, должны «острее других» чувствовать злободневные потребности времени, изучая старые и новые проблемы с точки зрения отдельного человека и всего мира: «Междисциплинарность, международное сотрудничество и совместное использование ресурсов являются важными элементами для того, чтобы универсальность находила своё выражение в солидарности и плодотворных проектах на благо человека, всех людей, также в контексте их развития и жизни». «Образование, которое сводится к чисто техническому обучению или к простой передаче информации, – подчеркнул Папа, – превращается в образовательное отчуждение. Полагать, что можно передавать знания, не учитывая их этических аспектов, было бы равносильно отказу от образования. Необходимо преодолеть наследие эпохи Просвещения. Образование в целом, но особенно в университетах, – это не только наполнение головы концепциями. Необходимы три лексикона: язык разума, язык сердца и язык рук, чтобы мыслить в гармонии с тем, что чувствуешь и делаешь; чувствовать гармонию с тем, что думаешь и делаешь; поступать в гармонии с тем, что чувствуешь и думаешь».

Завершая свое выступление, Епископ Рима упомянул недавно канонизированного кардинала Джона Генри Ньюмена, небесного покровителя Международной федерации католических университетов. В своей книге «Идея университета» Святой Кардинал писал, что «Церковь не боится знаний, но она очищает всё; она не заглушает ни одного элемента нашей природы, но всё взращивает».