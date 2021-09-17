Папа Франциск и Тора: кардинал Кох ответил раввинам

Председатель ватиканской Комиссии по религиозным связям с иудаизмом кардинал Курт Кох по поручению Святейшего Отца и после консультации с ним направил письма раввинам Рассону Арусси и Дэвиду Фоксу Сандмелу, соответственно президенту Комиссии Главного раввината Израиля по диалогу со Св. Престолом и руководителю Антидиффамационной лиги, организации по противостоянию антисемитизму.

Ранее раввины выразили обеспокоенность в связи с утверждением Папы Франциска на общей аудиенции 11 августа. На их взгляд, эти утверждения обесценивают еврейский Закон как устаревший. Речь идет, в частности, о том, что, по словам Папы, Закон «не находится в основе Завета, потому что он пришел позднее; он был правильным и необходимым, но прежде было обетование, Завет». Далее Папа сказал: «Закон же не дает жизни, не дает исполнения обетования, потому что оно не в состоянии его исполнить. Это путь, который ведет к встрече».

«Тот факт, что Тора является решающей для современного иудаизма, никоим образом не подвергается сомнению, — пишет Кох, по мнению которого Папу Франциска никак нельзя заподозрить в возврате к так называемой доктрине презрения. – Святейший Отец нигде не упоминает современный иудаизм; речь идет о толковании богословия святого апостола Павла, относящегося к определенной эпохе».

«В своих рассуждениях Папа Франциск говорит, что Павел не возражал против Закона Моисеева: напротив, он соблюдал Закон, подчеркивал его Божественное происхождение и приписывал ему определенную роль в истории спасения. Фраза ʺЗакон не дает жизнь, не дает исполнения обетованияʺ не следует вырывать из контекста, — она должна рассматриваться в общей перспективе богословия святого Павла. Христиане неизменно убеждены в том, что Иисус Христос — это новый путь спасения. Однако это не означает, что Тора обесценивается и больше не признается как путь спасения для евреев», — пишет кардинал Кох.

Иерарх напоминает о том глубочайшем уважении, какое Папа питает по отношению к иудеям, о чем свидетельствует, в частности, его речь 2015 года, когда он принимал в Ватикане Международный совет христиан и евреев. Папа сказал: «Христианские конфессии находят свое единство во Христе; иудаизм находит свое единство в Торе. Христиане веруют, что Иисус Христос — это Слово Божье, ставшее плотью в мире; для евреев Слово Божье заключено прежде всего в Торе. Обе традиции веры находят свое основание в едином Боге, Боге Завета, открывающему Себя в Слове».

Таким образом, подытоживает Кох, Папа Франциск «всецело уважает основания иудаизма и всегда старается развивать дружеские связи между двумя традициями веры». Затем кардинал выражает свое согласие с утверждениями документа «Между Иерусалимом и Римом», опубликованного в 2017 году: «Доктринальные различия существенны и не могут быть предметом дискуссий или соглашений […]. Тем не менее доктринальные различия не могут воспрепятствовать нашему мирному сотрудничеству во имя улучшения нашего общего мира и жизни всех детей Ноя».

Источник: Vatican News