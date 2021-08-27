Израильские раввины просят Папу Франциска уточнить замечания о Ветхом Завете

Высшие еврейские религиозные авторитеты Израиля заявили Ватикану, что они обеспокоены комментариями Папы Франциска по поводу их Священных Законов, и попросили разъяснений. В Ватикане изучают письмо раввинов и рассматривают ответ, передает «Седмица» со ссылкой на информационное агентство Reuters.

В письме, которое цитирует Reuters, раввин Рассон Аруси, председатель Комиссии главного раввината Израиля по диалогу со Святейшим Престолом, сказал, что комментарии, похоже, предполагают, что еврейский закон устарел.

Раввин Аруси написал в Ватикан на следующий день после того, как Папа Римский порассуждал о Законе Моисеевом во время общей аудиенции 11 августа 2021 года.

Во время аудиенции Папа Франциск, размышляя о том, что апостол Павел сказал о Торе в Новом Завете, отметил: «Закон (Тора), однако, не дает жизни». «Он не предлагает исполнение обетования, потому что он не способен выполнить его … Тем, кто ищет жизни, нужно смотреть на обетование и на его исполнение во Христе», — сказал понтифик.

Раввин Аруси отправил письмо от имени главного раввината — высшего раввинского авторитета иудаизма в Израиле. Письмо адресовано кардиналу Курту Коху, в чей департамент в Римской Курии входит комиссия по религиозным отношениям с иудеями.

«В своей проповеди Папа представляет Христианскую веру не только как заменяющую Тору, но и утверждает, что последняя больше не дает жизни, подразумевая, что иудейская религиозная практика в нынешнюю эпоху устарела», — говорится в письме Аруси.

В отношениях между католиками и иудеями произошла революция в 1965 году, когда Второй Ватиканский собор отверг концепцию коллективной еврейской вины за смерть Иисуса Христа, и начались десятилетия межрелигиозного диалога. Папа Франциск и два его предшественника посетили синагоги. Кроме того, известно, что у нынешнего Папы хорошие отношения с евреями — еще будучи архиепископом в родном Буэнос-Айресе, он написал книгу в соавторстве с одним из раввинов города, Авраамом Скоркой, и до сих пор сохраняет с ним дружбу.

В офисе кардинала Коха заявили, что он получил письмо, «серьезно его рассматривает и обдумывает ответ», сообщает The Jerusalem Post.