Папа на общей аудиенции 11 августа: тем, кто ищет жизни, нужно взирать на Иисуса Христа

Послание апостола Павла к Галатам представляет «радикальную новизну христианской жизни», – подчеркнул Папа Франциск в ходе общей аудиенции 11 августа в ватиканском Зале Павла VI: «Все, кто имеет веру в Иисуса Христа, призваны жить в Святом Духе, Который освобождает от Закона и в то же время приводит его в исполнение по заповеди любви».

Четвертое катехизическое наставление на тему Послания к Галатам было посвящено Моисееву закону. «‘Для чего же закон?’ (Гал 3,19). Давайте вместе со святым Павлом поразмышляем сегодня над этим вопросом, чтобы осознать новизну христианской жизни, оживляемой Святым Духом», – предложил верующим Папа Франциск. Апостол пишет: «Если вы духом водитесь, то вы не под законом» (Гал 5,18). Однако недоброжелатели Павла утверждали, что галатам должно следовать Моисееву закону, чтобы спастись. Апостол не согласен: такие бремена излишни, и об этом он пришел к соглашению с другими апостолами в Иерусалиме. Павел хорошо помнит слова апостола Петра, когда тот сказал: «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на выи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» (Деян 15,10). Положения, принятые на первом соборе в Иерусалиме, были вполне четкими: «Угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда» (Деян 15,28-29).

Когда апостол Павел говорит о Законе, он обычно имеет в виду Моисеев Закон, уточнил Епископ Рима. Закон, или Тора – согласно различным текстам Ветхого Завета – представляет собой свод предписания и норм, которых должны придерживаться израильтяне в силу Завета с Богом. Закон был дан Богом Своему народу, чтобы хранить людей от идолопоклонства и язычества. Но тем, кто утверждал, что галаты должны следовать Закону, чтобы «не вызвать гнев Божий», Павел отвечал: соблюдение Моисеева Закона и Завет Божий «никак не связаны между собой».

«Завет, заключенный Богом с Авраамом, был основан на вере в исполнение обетования, а не на соблюдении Закона, которого в то время еще не было», – подчеркнул Святейший Отец. Данный лишь через 430 лет через Моисея, «Закон не является частью Завета». Тем не менее, отметил Папа, апостол язычников вовсе не является противником Закона: «Неоднократно в своих посланиях он защищает его Божественное происхождение и утверждает, что Тора играет четко определенную роль в истории спасения». Однако в этом вопросе взаимоотношений Закона и Завета есть особый аспект, который выявляет святой Павел, подчеркнул Епископ Рима:

«Закон не дает жизни; он не предлагает исполнения обетования, потому что он не в состоянии его исполнить. Закон – это путь, который ведет вас вперед к встрече. Апостол Павел использует важное слово: закон – это ‘педагог’, ведущий ко Христу, педагог, ведущий к вере во Христа, то есть учитель, который ведет за руку на встречу. Тем, кто ищет жизни, нужно смотреть на обетование и его исполнение во Христе. <…> Это слово очень важно: Народ Божий, мы, христиане, идем по жизни, взирая на обетование; именно обетование побуждает нас направляться к встрече с Господом».

В конце общей аудиенции, в приветствии франкоязычным паломникам, Папа выразил глубокую скорбь по поводу убийства священника Оливье Мэра, провинциального настоятеля монашеской Конгрегации монфортанцев, погибшего 9 августа во Франции.

Обращаясь к италоязычным паломникам, Епископ Рима напомнил о литургической памяти Клары Ассизской (11 августа) и назвал эту святую «ярким примером тех, кто сумел смело и великодушно жить верностью Иисусу Христу».



Источник: Vatican News