Папа Франциск и Имам Университета аль-Азхар предложил ООН учредить Всемирный день братства

Члены созданного в августе этого года Верховного комитета по воплощению в жизнь положений «Документа о братстве между людьми ради мира», подписанного Папой Франциском и Великим Имамом Ахмадом Аль-Тайибом в Абу-Даби 4 февраля, провели в Нью-Йорке встречу с Генеральным Секретарем ООН Антониу Гутерришем, вручив ему совместное послание Главы Католической Церкви и Великого Имама Аль-Азхар.

В упомянутом послании содержится предложение провозгласить день 4 февраля Всемирным днем общечеловеческого братства. Кроме того, Организации Объединенных Наций предложено в сотрудничестве со Святым Престолом и Университетом Аль-Азхар провести в ближайшее время Всемирный саммит на тему общечеловеческого братства.

Генсек ООН высоко оценил эту инициативу и заверил в своей готовности работать ради ее осуществления. Он также назначил специального советника Генерального секретаря ООН по вопросам противодействия призывам к насилию и предотвращения геноцида Адама Дьенга представителем ООН по сотрудничеству с Верховным комитетом. В упомянутый Верховный комитет, учроежденный 20 августа 2019 года, в настоящее время входят представители христианства, ислама и иудаизма. Его возглавляет кардинал Мигель Анхель Аюсо Гихот, председатель Папского Совета по межрелигиозному диалогу.