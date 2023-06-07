Папа Франциск госпитализирован

Папа Франциск госпитализирован

Июнь 07, 2023

После общей аудиенции директор Зала печати сообщил, что сегодня Св. Отцу предстоит перенести хирургическую операцию.

Отвечая на вопросы журналистов, директор пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни сказал, что накануне — утром 6 июня — посетил римскую клинику им. и перед полуднем вернулся в Дом Святой Марфы в Ватикане.

Как передает Vatican News, вчерашнее посещение Папой было связано со сдачей «некоторых анализов».

А в среду 7 июня, после общей аудиенции, Папа Франциск вновь отправился в эту университетскую клинику, где ему сегодня же будет сделана под общим обезболиванием: лапаротомия и восстановление стенки брюшной полости с помощью протеза.

Решение о хирургическом вмешательстве было принято на днях бригадой лечащих врачей Святейшего Отца; оно продиктовано наличием ущемленной эвентрации с симптомами усиливающейся боли.

Папа останется в больнице до полного восстановления.

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