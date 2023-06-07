Папа Франциск госпитализирован

После общей аудиенции директор Зала печати сообщил, что сегодня Св. Отцу предстоит перенести хирургическую операцию.

Отвечая на вопросы журналистов, директор пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни сказал, что накануне — утром 6 июня — Папа Франциск посетил римскую клинику им. Агостино Джемелли и перед полуднем вернулся в Дом Святой Марфы в Ватикане.

Как передает Vatican News, вчерашнее посещение Папой больницы было связано со сдачей «некоторых анализов».

А в среду 7 июня, после общей аудиенции, Папа Франциск вновь отправился в эту университетскую клинику, где ему сегодня же будет сделана операция под общим обезболиванием: лапаротомия и восстановление стенки брюшной полости с помощью протеза.

Решение о хирургическом вмешательстве было принято на днях бригадой лечащих врачей Святейшего Отца; оно продиктовано наличием ущемленной эвентрации с симптомами усиливающейся боли.

Папа останется в больнице до полного восстановления.