Папа Франциск доверил Деве Марии своё «покаянное паломничество» в Канаду

Утром 22 июля 2022 года Святейший Отец отправился в базилику Санта-Мария-Маджоре, чтобы доверить Пресвятой Богородице, как он обычно делает перед каждой международной поездкой, своё предстоящее путешествие в Канаду.

Папа некоторое время молился в тишине, в одиночестве сидя в инвалидном кресле, прося защиты и поддержки перед иконой покровительницы Рима — Девы Марии, которая почитается в древнем образе Salus Populi Romani. Затем он вернулся в Дом Святой Марфы в Ватикане.

Епископ Рима будет находиться в Канаде с 24 по 30 июля 2022 года. Это будет 37-й апостольский визит Папы Франциска, в ходе которого он посетит города Эдмонтон, Масквацис, Квебек и Икалуит. Главным мотивом поездки станет встреча с коренными народами Канады.

«Покаянное паломничество» Папы проходит в ответ на приглашения, которые он получил от Церкви и гражданских властей Канады, а также от самих коренных жителей этой североамериканской страны, сообщает Vatican News.