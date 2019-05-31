Папа Франциск дал обширное интервью мексиканской журналистке

Папа Франциск дал обширное интервью мексиканской журналистке

Май 31, 2019

дал продолжительное мексиканской журналистке Валентине Алашраки, которое транслировалось по телеканалу «Телевиза» 28 мая. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В начале беседы журналистка задала Папе вопрос о ситуации с мигрантами на границе между Мексикой и США: Папа осудил воздвижение стен – не только в этой ситуации – и заявил, что то же самое он сказал бы, оказавшись лицом к лицу с президентом Трампом: «Я уже говорил об этом публично, я публично сказал, что тот, кто строит стены, сам оказывается замурованным».

Ссылаясь на обстановку в Мексике, отмеченную насилием преступных группировок, Алашраки спросила Папу, что может сделать общество и Церковь в этой ситуации. «Быть креативными в политике, в политике диалога и развития, в политике компромисса, — ответил Папа. – Иногда не остается другого решения, кроме компромисса». Но компромисса с кем? «С другими, с теми, кто думает не так, как ты». Компромиссы необходимы «для блага страны». Вместе с тем, когда Алашраки упомянула о компромиссах с наркоторговцами, Папа немедленно отверг такую гипотезу: «Это всё равно что евангелизировать страну, заключив союз с дьяволом. Существуют союзы, которых заключать нельзя».

«Некоторые правительства левого толка, — продолжила Алашраки, — продвигают социальные программы, которые Вам очень нравятся, но они не уважают католические и общечеловеческие ценности. Напротив, ʺправыеʺ, которые выступают против аборта, но продвигают несправедливую социальную программу, как будто нравятся Вам меньше. Это правда?» — «С власть имущими, — отвечает Папа, — я стараюсь вести диалог на основе того лучшего, что у них есть. Благо народу можно принести отталкиваясь именно от лучшего… Необходимо признавать добро, которое есть в человеке, даже если в нем есть и зло… Я нахожу хорошее во всех людях, нахожу добрую волю, даже в неверующих есть что-то хорошее».

Журналистка затронула злободневный вопрос сексуального насилия духовенства, в частности, в Чили: Папа признает, что до него не доходила вся информация, причем некоторые сведения вышли на поверхность именно благодаря журналистам. В чем же причина того, что глава Римской Курии оказывается не в курсе некоторых событий? Может быть, дело в коррупции внутри Церкви? То же самое можно спросить и о назначениях на высокие посты тех, кто оказался недостойным. «Не всегда речь идет о коррупции, иногда причина заключается в куриальном стиле», — пояснил Папа. В ходе интервью он признал совершенные ошибки в суждениях и решениях, которые затем должен был изменить.

«У многих возникают сомнения, недоумение перед некоторыми Вашими утверждениями, — продолжила журналистка. – Например, люди говорят: кажется, Папе больше нравятся далекие, нежели свои».

«Для меня это комплимент, — последовал ответ Святейшего Отца. – Именно так поступал Иисус, и Его за это осуждали. Иисус говорит, что не здоровые, а больные, далекие нуждаются во враче». – «Так Вы предпочитаете тех, кто снаружи, или тех, кто внутри?» — «Речь идет не о предпочтениях, а о приоритетах», — пояснил Папа. На слова Алашраки о том, что в Курии жалуются на его упрёки, Папа ответил: «С одной стороны, журналисты обвиняют меня в излишней терпимости, якобы я очень терпим к коррупции в Церкви, с другой – осуждают, если я кого-то упрекаю, и говорят: это слишком. Всё это хорошо, так я чувствую себя пастырем, спасибо».

А как же расценивать встречи Папы с людьми, находящимися в «неупорядоченных» ситуациях? «Когда Вы принимали в Доме Святой Марфы испанского транссексуала с его партнером, эти люди, выйдя из ʺСвятой Марфыʺ, рассказали, что Вы их обняли, благословили и сказали, что Бог их любит. Одна аргентинская разведенная женщина Вам позвонила, а потом рассказала, будто Вы разрешили ей причащаться».

«Иногда люди, в силу чрезмерного энтузиазма от встречи, рассказывают больше, чем им сказал Папа, не забывайте об этом, — пояснил Святейший Отец. – Это, конечно, риск. Но все мы – дети Божьи, и я не могу отбраковывать никого. Да, я должен быть осторожнее с теми, кто меня использует, готовит мне ловушку. Но отбраковывать – нет. Но я (в таких случаях) не могу также сказать, что их поведение находится в созвучии с Церковью, — я не могу этого делать… Я не могу также сказать, что Бог его не любит, потому что Бог любит всех, Он любил даже Иуду. Разумеется, приведенные случаи находятся на грани. Я точно не помню, что именно сказал той женщине, но наверняка это звучало так: читайте Amoris laetitia, там написано, что Вам делать, поговорите со священником и вместе найдите решение… Но я всегда остерегаюсь таких слов, как ʺможете или не можете причащатьсяʺ, — ведь я нахожусь на расстоянии 12 тысяч километров, это было бы безответственно».

В ходе беседы журналистка, ссылаясь на пресс-конференции в самолете во время апостольских поездок, отметила, что Папа нередко отступает от контекста, чем СМИ охотно манипулируют. Например, известную фразу по отношению к гомосексуалистам – «Кто я такой, чтобы осуждать» — предваряли слова «Известно, что говорит Катехизис». Однако все вспоминают только вторую часть фразы, и это вызвало большие ожидания в среде ЛГБТ, создалось впечатление, будто Папа изменил свои взгляды – ведь в Аргентине он активно боролся против продвижения однополых союзов.

«Я консерватор, — пояснил Папа. – Я всегда защищал доктрину. Что касается однополых браков… это нелепо – говорить об однополых браках».

«Роль печати – не только критиковать, но и созидать, — сказал далее Папа Франциск и обратился к коллегам Алашраки: Вы не всегда свободны, к сожалению, многие, чтобы выжить, а также по другим причинам, зависят от редакционной политики и не всегда могут сказать то, что хотели бы или что чувствуют, и я вам сочувствую и понимаю вас, но не всегда, — пусть это будет ясно».

Упомянув о группах, которые обвиняют Папу в ереси, журналистка спросила, как он на это реагирует. «С чувством юмора, дочь моя», — сказал Папа и добавил, что он молится об этих людях и относится к ним с отеческой нежностью. «Меня это совершенно не ранит, — уточнил он. – А ранят меня лицемерие и ложь, — вот что меня ранит».

Валентина Алашраки заметила, что люди с самого начала восхищаются стилем Папы Франциска, который стал очень популярен, однако Церковь переживает кризис. Не является ли это несоответствием? «Церковь не в кризисе, — она растет!» — заявил Папа и затем посвятил несколько слов реформе Папского двора: «Придворные схемы должны быть упразднены».

В заключительной части интервью Папа сказал, что он мечтает отправиться в Китай, и возразил в ответ на утверждение журналистки, будто не все китайские верующие довольны соглашением с Китаем. «Католики радуются единству…, возможно, кто-то из руководства – нет, и это нормально», — пояснил Папа.

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