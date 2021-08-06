Папа Франциск: будем делиться светом преображённого Христа

6 августа, по случаю праздника Преображения Господня, Папа Франциск опубликовал специальное сообщение в своём аккаунте в сети «Твиттер».

Обращаясь к верующим всего мира, Святейший Отец пишет:

«Праздник Преображения Господня напоминает, что мы призваны встретиться с Христом: Он наполняет нас Своим светом, которым мы можем делиться с другими. Чтобы он засиял повсюду, давайте уподобимся евангельским лампадкам, раздающим лучики любви и надежды».

The Feast of the #TransfigurationOfTheLord reminds us that we are called to experience being in touch with Christ so that, enlightened by his light, we might bear it and make it shine everywhere like tiny lamps of the Gospel that bear a little bit of love and hope. — Pope Francis (@Pontifex) August 6, 2021

Перед чтением молитвы «Ангел Господень» 17 марта 2019 года Святейший Отец прокомментировал фрагмент Евангелия от святого Луки о Преображении. Это необыкновенное событие, отметил Папа, произошло вскоре после того, как Иисус доверительно поведал ученикам, что Ему «должно много пострадать … быть убиту, и в третий день воскреснуть». Иисус знает, что они не принимают реальность Креста, реальность смерти Иисуса, и поэтому желает подготовить их к соблазну страстей и крестной смерти, чтобы они поняли: именно этим путём Небесный Отец приведет Своего Сына к славе, воскресив Его из мертвых. Это также и путь учеников: никто не достигнет вечной жизни, если не последует за Иисусом и не будет нести собственный крест в земной жизни, пояснил Папа.

«Преображение Христа показывает нам христианскую перспективу страдания, понимаемого не как садомазохизм, а как переходную стадию, краткую, но необходимую», – пояснил далее Святейший Отец: «Точка прибытия, которой мы призваны достигнуть, светла как лик преображённого Христа: в Нём – спасение, блаженство, свет, безграничная Божья любовь. Являя Свою славу таким способом, Иисус заверяет, что крест, испытания, трудности, в которых мы пребываем, имеют своё решение и преодоление в Пасхе». «Взойдем же и мы на эту гору с Иисусом, – призвал Папа верующих, – взойдем с помощью молитвы, молчаливой, прочувствованной, ищущей всегда Господа. Давайте остановимся на несколько мгновений в сосредоточенности, понемногу каждый день будем устремлять наш внутренний взор на Его лик и позволим Его свету наполнить нас и осветить всё в нашей жизни».

Завершая размышление, Святейший Отец отметил, что молящиеся люди обладают «светлым» взором: «Молитва во Христе и в Святом Духе преобразует человека изнутри и может осветить других, осветить окружающий мир. Молитва делает нас светлыми светом Святого Духа».



Источник: Vatican News