Папа Франциск: будем делиться светом преображённого Христа

Папа Франциск: будем делиться светом преображённого Христа

Август 06, 2021

6 августа, по случаю праздника Преображения Господня, опубликовал специальное сообщение в своём аккаунте в сети «Твиттер».

Обращаясь к верующим всего мира, Святейший Отец пишет:

«Праздник Преображения Господня напоминает, что мы призваны встретиться с Христом: Он наполняет нас Своим светом, которым мы можем делиться с другими. Чтобы он засиял повсюду, давайте уподобимся евангельским лампадкам, раздающим лучики любви и надежды».

Перед чтением молитвы «» 17 марта 2019 года Святейший Отец прокомментировал фрагмент Евангелия от святого Луки о Преображении. Это необыкновенное событие, отметил Папа, произошло вскоре после того, как Иисус доверительно поведал ученикам, что Ему «должно много пострадать … быть убиту, и в третий день воскреснуть». Иисус знает, что они не принимают реальность Креста, реальность смерти Иисуса, и поэтому желает подготовить их к соблазну страстей и крестной смерти, чтобы они поняли: именно этим путём Небесный Отец приведет Своего Сына к славе, воскресив Его из мертвых. Это также и путь учеников: никто не достигнет вечной жизни, если не последует за Иисусом и не будет нести собственный крест в земной жизни, пояснил Папа.

«Преображение Христа показывает нам христианскую перспективу страдания, понимаемого не как садомазохизм, а как переходную стадию, краткую, но необходимую», – пояснил далее Святейший Отец: «Точка прибытия, которой мы призваны достигнуть, светла как лик преображённого Христа: в Нём – спасение, блаженство, свет, безграничная Божья любовь. Являя Свою славу таким способом, Иисус заверяет, что крест, испытания, трудности, в которых мы пребываем, имеют своё решение и преодоление в Пасхе». «Взойдем же и мы на эту гору с Иисусом, – призвал Папа верующих, – взойдем с помощью молитвы, молчаливой, прочувствованной, ищущей всегда Господа. Давайте остановимся на несколько мгновений в сосредоточенности, понемногу каждый день будем устремлять наш внутренний взор на Его лик и позволим Его свету наполнить нас и осветить всё в нашей жизни».

Завершая размышление, Святейший Отец отметил, что молящиеся люди обладают «светлым» взором: «Молитва во Христе и в Святом Духе преобразует человека изнутри и может осветить других, осветить окружающий мир. Молитва делает нас светлыми светом Святого Духа».


Источник: Vatican News

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