Папа Франциск: будем делиться светом преображённого Христа

6 августа, по случаю праздника Преображения Господня, Папа Франциск опубликовал специальное сообщение в своём аккаунте в сети «Твиттер».

Обращаясь к верующим всего мира, Святейший Отец пишет:

«Праздник Преображения Господня напоминает, что мы призваны встретиться с Христом: Он наполняет нас Своим светом, которым мы можем делиться с другими. Чтобы он засиял повсюду, давайте уподобимся евангельским лампадкам, раздающим лучики любви и надежды».

The Feast of the #TransfigurationOfTheLord reminds us that we are called to experience being in touch with Christ so that, enlightened by his light, we might bear it and make it shine everywhere like tiny lamps of the Gospel that bear a little bit of love and hope.

— Pope Francis (@Pontifex) August 6, 2021