Папа Франциск авторизовал паломничества в Меджугорье

Папа Франциск авторизовал паломничества в Богородичное святилище Меджугорье, которые теперь могут быть официально организованы епархиями и приходами и больше не будут проводиться лишь в «приватной форме», как это было до сих пор. Сообщает корреспондент Vatican News Массимилиано Меникетти.

О решении Святейшего Отца сообщили Апостольский нунций в Боснии и Герцеговине архиепископ Луиджи Пеццуто и специальный Апостольский визитатор от Святейшего Престола архиепископ Генрих Хозер. Их заявление прозвучало во время Святой Мессы в приходском храме знаменитого святилища.

Решение Папы Франциска прокомментировал перед журналистами временно исполняющий обязанности директора Зала печати Ватикана Алессандро Джизотти. Он уточнил, что организация паломничеств должна сопровождаться «заботой, дабы эти паломничества не рассматривались как подтверждение подлинности известных событий, которые по-прежнему требуют изучения со стороны Церкви». Поэтому следует избегать путаницы или двусмысленности с точки зрения Учительства Церкви. Это касается пастырей любого ранга и уровня, которые намерены отправиться в Меджугорье, дабы служить там или сослужить, в том числе торжественным образом».

«Учитывая значительный поток людей в Меджугорье и происходящие от этого обильные благодатные последствия, — продолжил Джизотти, — это распоряжение является частью особого пастырского внимания, которое Святейший Отец намерен уделять данному вопросу, чтобы поощрить добрые плоды». Пресс-секретарь отметил, что таким образом Апостольскому визитатору будет легче установить — по согласованию с поместными епископами-ординарями — отношения со священниками-организаторами паломничеств в Меджугорье как с надёжными и хорошо подготовленными людьми, предоставляя им информацию и указания для успешного проведения таких паломничеств».