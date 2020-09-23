Папа – филиппинским педагогам: учите детей быть свидетелями веры

Учить новые поколения быть не только отличниками, но и подлинными свидетелями веры: с таким призывом Папа Франциск обратился к филиппинским педагогам-католикам, которые с 21 по 25 сентября участвуют в своём ежегодном конгрессе. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Мероприятие организовано Католической образовательной ассоциацией Филиппин (CEAP), объединяющей более 1.500 католических школ страны. В связи с пандемией COVID-19 конгресс в этом году проходит в виртуальном режиме, в прямом эфире социальных сетей. В послании за подписью госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина Святейший Отец напоминает: католическое образование должно наставлять не только критическому мышлению, но также доктрине и христианской нравственности. Таким образом оно подготовит людей, «готовых взять на себя большую ответственность в обществе и свидетельствовать миру о подлинной вере».

Папское послание было зачитано о. Элмером Дизоном, президентом Католической образовательной ассоциации Филиппин. В своей инаугурационной речи священник подчеркнул сильное влияние пандемии на сектор образования. «Посреди нынешних проблем, – отметил президент ассоциации, – прилагаются непрестанные усилия, чтобы католические школы стали катализаторами перемен».