Папа духовным чадам великого педагога, святого Иоанна Батиста де ла Салля: учителя призваны быть героями «культуры воскресения»

В полдень 16 мая Папа Франциск встретился в Клементийском зале Ватикана с большой группой монашествующих из Института братьев христианских школ, преподавателей-мирян и их учеников, которые прибыли в Ватикан по случаю трёхсотлетия со дня смерти основателя конгрегации св. Жана-Батиста де ла Салля. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своей речи к гостям Епископ Рима подчеркнул, что французский Святой был «первопроходцем в области образования», его пример и свидетельство подтверждают злободневность его послания для сегодняшней христианской общины. Отец де ла Салль был блестящим и творческим новатором в самом понимании школы, отметил Папа: он осознавал, что образование и воспитание должно быть правом для всех, включая самых неимущих. Преподавание, по мнению Святого, должно быть не просто работой, а миссией, к которой следует основательно готовиться; именно поэтому священник окружал себя талантливыми христианами, готовыми посвятить себя делу воспитания молодёжи. Ещё одним новаторством основателя Конгрегации были реалистичные, смелые реформы в методике обучения: служение его соратников было адресовано конкретным социальным группам учеников, от сельских студентов до малолетних преступников.

Обращаясь к духовным детям Жана-Батиста де ла Салля Папа Франциск призвал их быть «героями культуры воскресения», особенно в тех жизненных контекстах, где преобладает культура смерти. Монашествующие должны выходить на поиски тех, кто оказался в современных «гробницах» растерянности, деградации и нищеты, принося им надежду на новую жизнь. Необходимо служить новой евангелизации, адаптируя формы благовестия к конкретным ситуациям в различных контекстах: всё это требует верности своим корням и призванию в духе смелого апостольства. В конце обращения Святейший Отец призвал учителей с новой энергией выполнять свою миссию среди подрастающего поколения, провозглашая всем людям Евангелие надежды и милосердия.