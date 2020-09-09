Папа: для исцеления мира необходима социальная любовь

Папа: для исцеления мира необходима социальная любовь

Сентябрь 09, 2020

Кризис, который весь мир переживает из-за пандемии коронавируса, затронул всех людей, и из него мы можем выйти лучшими только при условии, что все вместе будем искать общего блага. подчеркнул это во время общей аудиенции в среду 9 сентября, продолжая цикл катехизических бесед на тему мира во всех его аспектах. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

К сожалению, отметил Святейший Отец, вместо стремления к общему благу мы сталкиваемся с преследованием частных интересов, например, в сфере разработки вакцины. Некоторые пользуются ситуацией, чтобы взращивать внутренние конфликты, искать экономическую и политическую выгоду. Других же просто-напросто не интересуют чужие страдания, и они проходят мимо, продолжая идти своей дорогой.

«Христианский ответ на пандемию и на ее общественно-экономические последствия основан на любви – прежде всего на любви Бога, которая всегда нас предваряет. Он возлюбил нас первым, Он всегда предваряет нас в любви и в решениях. Он любит нас безвозмездно, и когда мы принимаем эту Божественную любовь, мы обретаем способность отвечать тем же. Мы любим не только тех, кто нас любит, — свою семью, друзей, сообщество, — но любим и тех, кто нас не любит, кто нас не знает, любим чужестранцев, и даже тех, из-за кого мы страдаем и кого считаем недругами. В этом заключается христианская мудрость, и так поступал Иисус. Можно сказать, любовь к врагам — это наивысшая точка святости, и это совсем не легко. Безусловно, любить всех, в том числе врагов, трудно, — я бы сказал, что это целое искусство! Но этому мастерству можно научиться, можно его усовершенствовать. Настоящая любовь, которая делает нас плодотворными и свободными, всегда широка, и не просто широка, но и инклюзивна. Эта любовь лечит, исцеляет и приносит благо».

Таким образом, любовь не ограничивается отношениями между двумя или тремя лицами, между друзьями или родственниками. Она включает в себя гражданские и политические отношения, а также отношения с окружающей средой. Поскольку человек обладает социальным и политическим измерением, одним из наивысших проявлений любви является любовь социальная и политическая, решающая для человеческого развития и для ответа на любой кризис. Любовь питает семью и дружбу; но любовь питает также социальные, культурные, экономические и политические отношения, позволяя строить «цивилизацию любви».

, отметил далее Папа, дал нам понять, что настоящим благом для каждого является общее благо и, наоборот, общее благо является настоящим благом для каждого. Этот вирус не знает преград, границ и различий, поэтому его можно преодолеть только любовью без преград, границ и различий. Такая любовь может порождать социальные структуры, побуждающие делиться, а не конкурировать. Если же предложенные решения несут на себе печать эгоизма, будь то эгоизм человека, предприятия или нации, – возможно, мы и победим , но не победим общечеловеческий и общественный кризис, который стал столь очевидным в период пандемии.

Святой Фома Аквинский говорил, что продвижение общего блага – это долг справедливости, и он касается каждого гражданина. Для христиан же это не только долг, но и миссия. Необходимо показать, что может быть доброкачественной, когда ставит в центр человеческую личность и общее благо. Такая возможна, если она вдохновляется социальной и политической любовью. Сейчас настало время взращивать нашу социальную любовь, подчеркнул Папа в завершение своего обращения к верным. С помощью Бога, Троицы Любви, мы сможем исцелить мир, трудясь все вместе ради общего блага.

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