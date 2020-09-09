Папа: для исцеления мира необходима социальная любовь

Кризис, который весь мир переживает из-за пандемии коронавируса, затронул всех людей, и из него мы можем выйти лучшими только при условии, что все вместе будем искать общего блага. Папа Франциск подчеркнул это во время общей аудиенции в среду 9 сентября, продолжая цикл катехизических бесед на тему исцеления мира во всех его аспектах. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

К сожалению, отметил Святейший Отец, вместо стремления к общему благу мы сталкиваемся с преследованием частных интересов, например, в сфере разработки вакцины. Некоторые пользуются ситуацией, чтобы взращивать внутренние конфликты, искать экономическую и политическую выгоду. Других же просто-напросто не интересуют чужие страдания, и они проходят мимо, продолжая идти своей дорогой.

«Христианский ответ на пандемию и на ее общественно-экономические последствия основан на любви – прежде всего на любви Бога, которая всегда нас предваряет. Он возлюбил нас первым, Он всегда предваряет нас в любви и в решениях. Он любит нас безвозмездно, и когда мы принимаем эту Божественную любовь, мы обретаем способность отвечать тем же. Мы любим не только тех, кто нас любит, — свою семью, друзей, сообщество, — но любим и тех, кто нас не любит, кто нас не знает, любим чужестранцев, и даже тех, из-за кого мы страдаем и кого считаем недругами. В этом заключается христианская мудрость, и так поступал Иисус. Можно сказать, любовь к врагам — это наивысшая точка святости, и это совсем не легко. Безусловно, любить всех, в том числе врагов, трудно, — я бы сказал, что это целое искусство! Но этому мастерству можно научиться, можно его усовершенствовать. Настоящая любовь, которая делает нас плодотворными и свободными, всегда широка, и не просто широка, но и инклюзивна. Эта любовь лечит, исцеляет и приносит благо».

Таким образом, любовь не ограничивается отношениями между двумя или тремя лицами, между друзьями или родственниками. Она включает в себя гражданские и политические отношения, а также отношения с окружающей средой. Поскольку человек обладает социальным и политическим измерением, одним из наивысших проявлений любви является любовь социальная и политическая, решающая для человеческого развития и для ответа на любой кризис. Любовь питает семью и дружбу; но любовь питает также социальные, культурные, экономические и политические отношения, позволяя строить «цивилизацию любви».

Коронавирус, отметил далее Папа, дал нам понять, что настоящим благом для каждого является общее благо и, наоборот, общее благо является настоящим благом для каждого. Этот вирус не знает преград, границ и различий, поэтому его можно преодолеть только любовью без преград, границ и различий. Такая любовь может порождать социальные структуры, побуждающие делиться, а не конкурировать. Если же предложенные решения несут на себе печать эгоизма, будь то эгоизм человека, предприятия или нации, – возможно, мы и победим коронавирус, но не победим общечеловеческий и общественный кризис, который стал столь очевидным в период пандемии.

Святой Фома Аквинский говорил, что продвижение общего блага – это долг справедливости, и он касается каждого гражданина. Для христиан же это не только долг, но и миссия. Необходимо показать, что политика может быть доброкачественной, когда ставит в центр человеческую личность и общее благо. Такая политика возможна, если она вдохновляется социальной и политической любовью. Сейчас настало время взращивать нашу социальную любовь, подчеркнул Папа в завершение своего обращения к верным. С помощью Бога, Троицы Любви, мы сможем исцелить мир, трудясь все вместе ради общего блага.