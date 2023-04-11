Папа: будем усердны в молитвах о мире

В понедельник Октавы Пасхи, приветствуя паломников по окончании чтения молитвы Regina Caeli, Папа Франциск вновь призвал молиться о мире, передает русская служба Vatican News.



«Я желаю всем провести в радости веры эти дни пасхальной октавы, в которые продлевается празднование Воскресения Христа. Будем усердно призывать дар мира для всего мира, особенно для возлюбленной и многострадальной Украины», — сказал Папа.

Кроме того, Святейший Отец напомнил о годовщине Белфастского соглашения: «Сегодня исполняется 25 лет со дня подписания так называемого Соглашения Страстной пятницы, или Белфастского соглашения, которое положило конец насилию, десятилетиями терзавшему Северную Ирландию. В духе благодарности я молю Бога мира, дабы то, что было достигнуто в этом историческом переходе, было закреплено на благо всех мужчин и женщин острова Ирландия».

Папа также поблагодарил всех, кто в последние дни прислал ему добрые пожелания скорейшего выздоровления: «Я особенно благодарен за молитвы; через заступничество Девы Марии пусть Бог вознаградит каждого Своими дарами!» — сказал Святейший Отец.