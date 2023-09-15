Папа — библеистам: подлинный экуменизм реализуется в пути (+ ФОТО)

14 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане участников XXVI Экуменического коллоквиума во имя св. Павла, – международной инициативы, зародившейся после II Ватиканского собора. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Святейший Отец отметил, что богословские беседы в Риме ведутся между представителями разных христианских конфессий из разных стран, что обогащает симпозиум своеобразием культур и духовности различных христианских общин. Речь идёт о встрече христиан, «которые отличаются друг от друга, но объединены мудростью учительства Павла»; о диалоге между различными точками зрения в поиске общего языка, начиная с Писания; о научной экзегетической дискуссии, которая вдохновляется молитвой и духовностью и «выявляет красоту апостольских посланий и их значение для христианской и церковной жизни».

По словам Папы, римский коллоквиум смело преодолевает «барьеры недоверия», которые часто возникают при встрече с иной традицией. Симпозиум несёт знаки «экуменического пророчества», «здорового нетерпения», вдохновлённого Святым Духом, к которому призваны все христиане на пути к полноте единства:

«Если на протяжении всей истории расколы были причиной страданий, то сегодня мы должны постараться изменить курс и двигаться по пути единства и братства, который начинается с совместной молитвы, научных исследований и работы».

Святейший Отец отметил, что участники международной встречи стремятся углубить Послания апостоле Павла к Римлянам, – удивительное изложение тайны спасения, в котором тесно связаны Божьи дары, «непреложное» призвание Израиля (см. Рим 11,29) и евангельская надежда. Бог верен Своим обетованиям о спасении и «терпеливо исполняет их даже немыслимым, поразительным образом». Верующие всегда могут полагаться на милость и обещания Бога, подчеркнул Папа, призвав богословов продолжать исследования «со всей строгостью и компетентностью», с готовностью «удивляться бесчисленным духовным ресурсам посланий св. Павла. Таким образом они смогут предложить христианским общинам «новые слова» о милосердной благости Отца, об актуальности спасения Христа, об обновляющей надежде Святого Духа.

«Пусть благодаря вашей работе, нередко утомительной и скрытой, среди верующих растёт экуменический дух диалога и братства, помогающий в общем пути поиска Господа».

В этих начинаниях нельзя терять надежды: подлинный экуменизм осуществляется в пути, и его нельзя бояться: нужно молиться, работать, идти вместе, доверять друг другу и служить неимущим, помогая христианским и нехристианским общинам, подчеркнул Святейший Отец и пожелал гостям продолжать «академический, библейский, духовный и братский диалог», основанный на самобытном достоянии каждого из них.