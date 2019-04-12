Папа Бенедикт XVI о феномене сексуальных злоупотреблений в Церкви в контексте размывания нравственных основ европейской цивилизации

«Частью облика революции 68-го является также тот факт, что была признана дозволенность и целесообразность педофилии», — утверждает Папа на покое, называя в числе причин кризиса также противостояние учительству Иоанна Павла II. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папа на покое Бенедикт XVI опубликовал в немецком журнале «Klerusblatt» статью о сексуальных злоупотреблениях в Церкви. «После встреч с госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином и с самим Святейшим Отцом, — поясняет Папа Ратцингер, — я считаю уместным опубликовать в ʺKlerusblattʺ текст в настоящем виде».

Помимо предисловия, статья состоит из трех частей: в первой части Бенедикт XVI рассматривает контекст 60-х годов – особенно в Германии, — который содействовал распространению феномена злоупотреблений; во второй части – последствия этого контекста для процесса подготовки и для жизни священников; в третьей части Папа на покое очерчивает некоторые перспективы для верного ответа со стороны Церкви.

В первой части – «Процесс, начавшийся в 60-е, и нравственная теология», — Папа Ратцингер утверждает: «Эта ситуация восходит к тому моменту, когда при содействии и поддержке государства детей и молодежь стали наставлять в сексуальной сфере». Бенедикт XVI ссылается на немецкий контекст, напоминая, что по заказу министра здравоохранения был снят специальный фильм, в котором впервые было изображено то, что прежде не могло быть предметом публичного показа, в том числе сексуальные отношения. «То, что вначале было задумано только для осведомления молодежи, — подчеркивает Папа на покое, — впоследствии было естественным образом принято как возможность в целом». К таким же последствиям привел и так называемый Sexkoffer («сексуальный чемодан»), предложенный австрийским правительством. Фильмы сексуального и порнографического содержания стали реальностью и демонстрировались даже на вокзалах, отмечает Папа Ратцингер. «Среди свобод, которые собиралась завоевать Революция 68-го года, была также всецелая сексуальная свобода, не терпящая более никаких норм». Показ определенных фильмов в публичных местах нередко провоцировал эпизоды насилия; к тому же периоду, отмечает Ратцингер, относятся «эксцессы в одежде», вынуждавшие руководство школ ввести школьную форму. «Частью облика революции 68-го является также тот факт, что была признана дозволенность и целесообразность педофилии, — пишет далее Папа Бенедикт. – Я всегда задавался вопросом, как в этой ситуации молодые люди могли стремиться к священству и принимать его вместе со всеми последствиями. Растущий коллапс священнических призваний в те годы и огромное число снявших с себя сан священников – всё это следствия перечисленных процессов».

В то же самое время, продолжает Папа Ратцингер, произошел «коллапс католической нравственной теологии», что привело к бессилию Церкви перед новыми процессами в обществе. Кризис основ и изложения нравственного богословия достиг своей вершины в конце 80-х – начале 90-х годов. В 1989 году была обнародована «Кельнская декларация», подписанная 15 преподавателями католического богословия. Она преобразилась в протест против Учительства Церкви, вобрав в себя оппозиционные настроения, имевшие место во всём мире, против учительства Иоанна Павла II. В 1993 году Папа Войтыла опубликовал энциклику Veritatis splendor, которая вызвала «агрессивную реакцию» со стороны нравственных богословов. Эта реакция касалась утверждения, что существуют поступки, которые никогда, ни при каких условиях нельзя считать хорошими, и ни одна ценность не может быть принесена в жертву еще большей ценности. Кроме того, в нравственном богословии распространилось утверждение, что Учительство Церкви компетентно и безошибочно только в вопросах веры, но не морали. «В этом тезисе, — поясняет Папа Ратцингер, — безусловно, есть то, что заслуживает дальнейшей дискуссии и углубления», однако те, кто «отказывают Церкви в окончательной доктринальной компетенции, принуждает ее к молчанию как раз там, где на карту поставлена граница между правдой и ложью», — подчеркивает Папа на покое, отмечая, что в некоторых кругах был поддержан также тезис о том, что Церковь «не имеет и не может иметь собственной морали».

Во второй части свое статьи Бенедикт XVI останавливается на последствиях общественных и церковных процессов, о которых идет речь в первой части. Размытость христианской нравственности и вероучительного авторитета Церкви в сфере нравственности затронула прежде всего жизнь священников и семинаристов. Папа Бенедикт утверждает, что «в некоторых семинариях были образованы гомосексуальные клубы, действовавшие более или менее открыто и явным образом изменившие атмосферу в семинариях». Кроме того, в некоторых регионах Германии семинаристы и пастырские работники проходили подготовку бок о бок, так что, например, трапеза нередко проходила в присутствии жен, детей или невест мирян, и это, несомненно, повлияло на атмосферу в семинариях. Святейший Престол был в курсе этих проблем, однако не в курсе всех деталей, отмечает Бенедикт XVI и далее упоминает о епископах, для которых было характерно критическое или негативное отношение к церковной традиции и стремление к новым, радикально открытым отношениям с миром. Папа Ратцингер утверждает, что один из епископов в свою бытность ректором семинарии показывал семинаристам порнографические фильмы с целью сделать их более сильными в противостоянии искушениям. Бенедикт XVI говорит также о том, что в некоторых семинариях были запрещены его книги. Несмотря на все эти факторы рост педофилии в церковных кругах стал отмечаться только во второй половине 80-х годов. Сложности с наказанием виновных объяснялись, по мнению Папы Бенедикта, концепцией уголовного права, в котором прежде всего гарантировались права обвиняемых.

В третьей части своей статьи Папа Бенедикт XVI задается вопросом: «Что делать? Должны ли мы создать иную Церковь, чтобы всё это исправить? Подобный эксперимент уже был и потерпел крах. Только любовь и послушание нашему Господу Иисусу Христу могут указать нам верный путь». Прежде чем очертить перспективы для ответа на стоящий перед Церковью вызов, Папа Ратцингер отмечает, что сегодня основная проблема заключается в отрицании присутствия Бога. Таким образом, в обществе нет больше критерия распознавания добра и зла. Чтобы противостоять кризису, необходимо, в первую очередь, чтобы люди вновь осознали присутствие Бога. «Западное общество – это общество, где Бог отсутствует в общественной сфере», — констатирует Ратцингер. Именно поэтому то, что является злом и разрушает человека, становится «нормальным», — и это случай педофилии. Вокруг педофилии «еще совсем недавно были выстроены теории о том, что она совершенно правильна», теперь же общество шокировано ее распространением, и еще больше это явление шокирует, когда оно происходит в Церкви или среди священников. Каким образом педофилия могла вырасти до таких шокирующих масштабов? «Причина в конечном счете заключается в отсутствии Бога», — еще раз повторяет Папа на покое, отмечая, что даже сами христиане, даже священники сегодня предпочитают не говорить о Боге. Если в Германии после Второй мировой войны в самой Конституции утверждалось об ответственности перед Богом как руководящем критерии, то уже пятьдесят лет спустя упоминание о Боге и ответственности перед Богом в Конституциях Европы стало совершенно невозможным. Нельзя победить зло, пока мы не научимся признавать Бога как основу нашей жизни, подчеркивает Папа и в особенности останавливается на Евхаристии, которая перестала быть центром христианской жизни и для многих превратилась в простой ритуал. Необходимо «обновить веру в реальность Иисуса Христа, дарованного в Таинстве», подчеркивает Бенедикт XVI и рассказывает об отвратительном случае сексуального насилия, которое священник сопровождал кощунством, тяжко оскорбляющим Таинство Евхаристии. «Мы должны сделать всё возможное, чтобы защитить от злоупотреблений дар Святой Евхаристии», — призывает Папа на покое.

«Сегодня Церковь в основном воспринимается как своего рода политический аппарат, — читаем далее в тексте статьи. – Фактически о ней говорят лишь политическими категориями, и это можно отнести также к некоторым епископам, которые формулируют свою идею о завтрашней Церкви в основном политическими терминами». Это приводит к восприятию Церкви как того, что мы «можем взять в свои руки и сформировать по-новому. Однако Церковь, сделанная нами, совершенно безнадежна». Сам Иисус сравнивал Церковь с неводом, в которых есть и хорошие, и негодные рыбы. Дьявол же хочет показать, что в Церкви нет праведников, а праведность человека – это лишь внешний лоск. Дьявол – это «обвинитель» людей перед Богом, согласно Апокалипсису. Он обращается не только к Богу, но и к людям, говоря: «Смотрите, какую отвратительную вещь сделал ваш Бог. Вроде бы Его творение хорошо, а на самом деле оно гадко и убого». Дьявол желает показать, что Сам Бог негоден, и хочет отдалить нас от Него. Сегодня – пишет Папа на покое – обвинения дьявола в первую очередь сосредоточены на Церкви в ее целом и нацелены на то, чтобы отдалить нас от Церкви. Поэтому необходимо противопоставить дьявольской лжи истину: «Да, грех и зло в Церкви есть. Но сегодня есть и Церковь святая, и она нерушима. И сегодня многие люди веруют, страдают и любят, и в них нам явлен истинный и любящий Бог».

«В конце моих размышлений я хотел бы поблагодарить Папу Франциска за всё то, что он делает, чтобы мы всегда видели свет Божий, который не угасает и сегодня. Спасибо, Святейший Отец!» — пишет в заключение Папа Бенедикт XVI.