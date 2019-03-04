Памяти отца Генриха Богушевского, SDB

23 февраля 2019 г. на 73-м году жизни отошел ко Господу священник Генрих Богушевский, SDB, посвятивший многие годы своей жизни служению в Архиепархии Божией Матери в Москве. Тело покойного было предано земле на его родине, в Польше, а 2 марта архиепископ-митрополит Павел Пецци в сослужении духовенства архиепархии и в присутствии многочисленных верных возглавил заупокойную Мессу по почившему пастырю в московском Кафедральном соборе. Рассказывает прихожанка Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина:

«2 марта в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве была отслужена Святая Месса за усопшего отца Генриха Богушевского, SDB. Предстоятельствовал на ней архиепископ Павел Пецци, а сослужили ему 17 священников из различных приходов архиепархии. Похороны отца Генриха прошли в минувший четверг в городе Соколув-Подляски в Восточной Польше, близ границы с Беларусью. Как рассказал настоятель нашего московского прихода о. Владимир Кабак, проститься в отцом Генрихом приехали 117 священнослужителей и множество мирян, представлявших приходы Польши, России и Белоруссии, в которых отец Генрих успел послужить за свои 56 лет священства, 20 из которых он провел в России.

Все, кто смог поехать на похороны в Польшу или прийти на Святую Мессу в наш Кафедральный собор, сделали это по зову сердца, чтобы проститься с отцом Генрихом, дать свидетельство тому, как мы его любили, еще раз вспомнить, что для всех нас он воистину был Отцом (с большой буквы), и не просто в силу своего священного сана, а благодаря своим личным человеческим качествам. Отец Генрих был очень добрым, внимательным, но, в то же время, если это было нужно, строгим и требовательным человеком. Для каждого у него находилось доброе слово, был готов мудрый совет. Его любили все – дети и взрослые, а по-другому и быть не могло. С детьми он был ребенком, говорил на их языке, со взрослыми – умудренным наставником и учителем. Он был всегда рядом, его присутствие согревало и утешало, с ним можно было говорить без стеснения на любые темы… Навсегда останутся в нашей памяти его мягкий голос, добрый, участливый взгляд, ласковая улыбка. Как раз об этом говорили пришедшие на поминальную Мессу прихожане, вспоминая свои встречи с отцом: кого-то он венчал, у кого-то крестил их детей, а с кем-то просто был рядом в нужный момент, чтобы поддержать словом и делом. Доброта, человечность отца Генриха, его большое полное любви сердце навсегда останутся в памяти всех, кому посчастливилось его знать.

Мы любим и всегда будем помнить Вас, отец Генрих!»

Отец Генрих Богушевский, SDB, родился 27 июля 1946 г. в городе Слупске в Поморском воеводстве на севере Польши в семье Францишека и Хелены Богушевских, будучи старшим из пяти детей. По окончании средней школы поступил в салезианский новициат в Червиньске-над-Вислой и 2 августа 1963 года принес первые обеты. По завершении философского и богословского образования 26 июля 1970 г. принес вечные обеты и 19 июня 1973 г. получил священническое рукоположение. В 1973-1977 гг. служил викарием прихода в Щецине, затем изучал пастырское богословие в Люблинском католическом университете (1977-1979). В 1978-79 гг. исполнял служение референта по пастырству молодежи и катехизации в Лодзи, затем — служение эконома в салезианских общинах Ольштына (1979-1982) и Плоцка (1982-1988). Параллельно исполнял всё это время обязанности приходского викария, занимался катехизацией и воспитанием министрантов. В 1988-1990 гг. – настоятель прихода в Червиньске-над-Вислой и духовный отец Вышогрудского деканата. С июня 1990 по 1997 г. – настоятель прихода в деревне Боруны и декан Ошмянского района Гродненской области (Беларусь). В 1997-2000 годах руководил салезианским Домом формации в Санкт-Петербурге. В 2000-2006 гг. – инспектор (провинциал) Восточного округа Салезианской испектории. В 2006-2007 гг. служил викарием прихода Тайной Вечери в Ростове-на-Дону. В 2007-2012 гг. – директор салезианской общины в Гатчине. В 2012-2017 гг. – директор салезианской общины в Москве. С 24 мая 2017 г. оказывал помощь в пастырской работе московской салезианской общине.

Вечный покой даруй ему, Господи, и да сияет ему свет вечный!

Фоторепортаж с заупокойной святой Мессы Ольги Дубягиной: