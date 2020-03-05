Пакистан: христианская супружеская пара, приговоренная к смерти за богохульство, ожидает апелляционного суда и надеется на помощь Асии Биби

Суд Пакистана вынес смертный приговор христианской супружеской паре за богохульство, и в апреле предстоит слушание в апелляционном суде, в котором, по мнению адвоката, сохраняются шансы на оправдание, сообщает «Седмица» со ссылкой на Fides.

Шафкат Эммануэль и Шагуфта Каусар, христианская супружеская пара из города Гжра (в провинции Пенджаб), воспитывающая четырех детей, была приговорена к смертной казни за богохульство в 2014 году. Решение было вынесено судом первой инстанции. В эти дни проходят слушания в апелляционном суде, и его приговор ожидается 8 апреля этого года. Приговор будет зачитан в Верховном суде Лахора, и он поставит точку в деле по обвинению супружеской пары в отправке телефонных текстовых сообщений кощунственного содержания. Эти сведения сообщил изданию Agenzia Fides католический адвокат Халил Тахир Сандху, который взял на себя защиту несчастных супругов. Адвокат говорит, что «совершенно уверен» в положительном исходе слушаний в апелляционном суде и в оправдательном приговоре, поскольку «в деле полностью отсутствуют неопровержимые доказательств вины супружеской пары, а потому это обвинение явно строится на выдумках и домыслах».

Следствием и судом установлено, что инкриминируемые обвиняемым текстовые сообщения были написаны на английском языке, хотя оба обвиняемых бедны и совершенно безграмотны, а потому совершенно не способны написать что-либо ни на родном языке урду, ни тем более на английском. «Первый приговор по итогам рассмотрения дела в сессионном суде (первой инстанции) был вынесен под явным и жестким давлением исламистов», подчеркивает адвокат. Апелляция на приговор, поданная в Апелляционный суд Лахора, рассматривается через целых шесть лет после вынесения приговора суда первой инстанции. Эта задержка в отправлении правосудия, которая, как утверждают многие правозащитники, обычна в делах по обвинениям христиан в богохульстве, «сама по себе является суровым наказанием для них, усиливающим и без того тяжкие страдания двух невинных людей», подчеркивает адвокат Сандху. За свою карьеру адвокат выступал защитником в более чем 40 судебных процессах по делам христиан, «ошибочно» или ложно обвиненных в богохульстве.

В настоящее время в Пакистане по обвинениям в богохульстве томятся в тюрьмах и следственных изоляторах 25 христиан, шестеро из которых приговорены к смертной казни. Все жертвы, по словам адвоката, «находятся в большей безопасности в тюрьме, а не на свободе, где они легко могут стать жертвами мести фанатичных исламских радикалов, мечтающих растерзать каждого, кого они клеймят как богохульника без всякого суда и следствия – но именно суды устанавливают истину, ответственность и наказание», напоминает адвокат.

Шагуфта Каусар хорошо знакома с Асией Биби, пакистанской христианкой, приговоренной к смертной казни по ложному обвинению в богохульстве, оправданной в 2018 году, однако вынужденной покинуть страну под угрозой расправы. На последнем этапе заключения Асия была соседкой Шагуфты по камере. Шагуфта и ее супруг теперь возлагают надежды на правосудие и поддержку общественного мнения внутри страны и за рубежом, а также на личную моральную поддержку Асии Биби, которая сейчас свободна и пребывает во Франции.