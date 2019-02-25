Ожидается опубликование motu proprio, посвященного защите несовершеннолетних

После завершения 24 февраля с.г. ватиканского саммита, посвященного защите несовершеннолетних в Церкви, его модератор, священник Федерико Ломбарди, SJ, в частности, заявил на заключительном брифинге: «Мы надеемся, что по итогам прошедшей встречи в ближайшее время будут предложены конкретные инициативы». Первым в числе таких инициатив, по его словам, будет motu proprio Папы на указанную тему. Кроме того, Конгрегация доктрины веры издаст инструкцию или руководство в помощь епископам, чтобы они могли полнее осознать и плодотворнее исполнять свою обязанности в том, что касается защиты детей от злоупотреблений. Папой также инициировано формирование целевой группы, включающей специалистов, способных оказать действенную помощь епархиям и Конференциям епископов там, где указанные проблемы ощущаются особенно остро.

В понедельник 25 февраля Оргкомитет встречи встретился с руководством Римской курии, чтобы определить дальнейшие пути реализации прозвучавших н форуме идей и предложений.

По материалам Vatican News