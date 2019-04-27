Отношение Католической Церкви к схождению Благодатного огня — комментарий

ВОПРОС:

Как Католическая Церковь относится к схождению Благодатного огня?

ОТВЕТ:

Католическая Церковь не высказывалась по поводу Благодатного огня, которому православные верующие придают большое значение. Мы можем привести разъяснение этой благочестивой практики, данное отцами-францисканцами из Кустодии Святой Земли в 2012 году.

Накануне Пасхи по юлианскому календарю в Старый город в Иерусалиме стекаются многочисленные паломники и верующие, которые собираются возле храма Гроба Господня. Иногда паломников так много, что правоохранительные органы должны следить за входом в базилику. Многие приезжают из Восточной Европы, в том числе из России и соседних стран.

«Событие, связанное со священным огнем в канун православной Пасхи, — пишут францисканцы Святой Земли,- собирает больше всего христиан. Они выстраиваются в очередь начиная с раннего утра Страстной субботы, чтобы попытаться занять место внутри Храма Гроба Господня. Многие согласны стоять часами, чтобы оказаться среди первых, кто получит священный огонь, который изойдет из Гроба Христова благодаря событию, которое некоторые считают чудом.

Внутри Гроба царит атмосфера ожидания и праздника. Время от времени в одном из проходов храма разносятся отрывочные песнопения, а более молодые группы запевают хором, чередуясь с барабанами: прямо рядом с Кувуклией.

Около полудня начинают прибывать религиозные общины: копты, сирийцы, армяне и православные греки. Именно последним принадлежит первенство в этой церемонии, свидетельства о которой имеются с самых первых веков христианской эры.

Двери Кувуклии опечатываются смесью воска и меда и открываются только для того, чтобы туда вошел православный Патриарх, за которым следует армянский. Незадолго до этого, во время трехкратного шествия вокруг Гроба, весь свет в базилике гасится.

Греческий православный Патриарх Иерусалима входит в Гроб после совлечения с себя литургических облачений. После волнительного ожидания, длящегося несколько минут, из боковых отверстий Кувуклия передаются первые зажженные свечи, и огонь распространяется очень быстро, из рук в руки, в то время как базилика освещается его пламенем. Некоторые считают его чудесным, но в любом случае он является благословенным, поскольку исходит из Гроба, который стал местом Воскресения».



Источник: Радио Ватикана