Открытие нового пастырского и учебного года в Омске (+ ФОТО)

Открытие нового пастырского и учебного года в Омске (+ ФОТО)

Сентябрь 04, 2023

во многих странах мира начался . В католических приходах России существует добрая традиция – совершать чин особого благословения учеников на предстоящую учебу. Кроме того ежегодно в первое воскресенье сентября российские общины Католической Церкви собирают пожертвования и помощь для католических школ Новосибирска и Томска.

А в приходе Сретения Господня г. Омска в минувшее воскресенье состоялось совмещенное открытие нового пастырского и нового учебного года. Напутствие и священника в этот день получили не только , , , воспитатели, катехизаторы, но также юные министранты и все прихожане.

Кроме того, после Святой Мессы состоялось традиционное школьных принадлежностей, которое совершил настоятель прихода о. . Напомним, что отец Вадим в Преображенской епархии является ответственным за молодежное служение — совсем недавно он возглавлял епархиальную делегацию на X Всероссийской встрече католической молодёжи в Санкт-Петербурге.

Мы тоже поздравляем всех учащихся и педагогов католических школ, а также Новосибирской просеминарии и Петербургской Высшей духовной с началом учебного года и желаем им успехов, трудолюбия, мудрости и обильного благословения Божия на тернистом пути обретения знаний!


Фото: ТГ-паблик «Католики Омска»

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