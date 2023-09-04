Открытие нового пастырского и учебного года в Омске (+ ФОТО)

1 сентября во многих странах мира начался новый учебный год. В католических приходах России существует добрая традиция – совершать чин особого благословения учеников на предстоящую учебу. Кроме того ежегодно в первое воскресенье сентября российские общины Католической Церкви собирают пожертвования и помощь для католических школ Новосибирска и Томска.

А в приходе Сретения Господня г. Омска в минувшее воскресенье состоялось совмещенное открытие нового пастырского и нового учебного года. Напутствие и благословение священника в этот день получили не только школьники, студенты, преподаватели, воспитатели, катехизаторы, но также юные министранты и все прихожане.

Кроме того, после Святой Мессы состоялось традиционное освящение школьных принадлежностей, которое совершил настоятель прихода о. Вадим Ладыгин. Напомним, что отец Вадим в Преображенской епархии является ответственным за молодежное служение — совсем недавно он возглавлял епархиальную делегацию на X Всероссийской встрече католической молодёжи в Санкт-Петербурге.

Мы тоже поздравляем всех учащихся и педагогов католических школ, а также Новосибирской просеминарии и Петербургской Высшей духовной семинарии с началом учебного года и желаем им успехов, трудолюбия, мудрости и обильного благословения Божия на тернистом пути обретения знаний!



Фото: ТГ-паблик «Католики Омска»