Отец Раньеро Канталамесса выступил со своей второй великопостной проповедью

Проповедник Папского Дома монах-капуцин Раньеро Канталамесса во второй раз в течение этого Великого Поста поделился своими духовными размышлениями со Святейшим Отцом и сотрудниками Римской Курии. Это произошло утром 22 марта в Ватиканской часовне «Redemptoris Mater». Теперь он сосредоточил свое внимание на кризисе духовной жизни, переживаемом человеком в современную эпоху.

«Отказ от духовности и ориентация в направлении внешнего — это один из самых опасных аспектов феномена секуляризации», — заметил капуцин, констатировав, что в наше время люди живут «в центрифуге, которая работает на полную мощность», в «страхе перед тишиной», забывая, что «духовная жизнь – это путь к подлинному существованию». Духовное опустошение, однако, не принимается многими молодыми людьми, которые ищут место и время для тишины и созерцания, чтобы таким образом обрести самих себя и Бога. «Их много, хотя никто о них не говорит. Некоторые из них основали Дома молитвы и непрестанной Евхаристической адорации, а через интернет дают возможность многим людям присоединиться к себе».

По словам итальянского монаха, сосредоточенность на внешнем нередко характерна для людей «наиболее занятых и активных в Церкви”, не исключая монашествующих. «Суета – это название смертельной болезни, которая подстерегает нас всех…»,- предупредил он и добавил: «Исчезновение тишины — это серьезный симптом. Кажется, что почти отовсюду были убраны таблички, которые прежде по-латыни напоминали в каждом монастырском коридоре: Sillentium!» «Мне кажется, что перед многими монашескими обителями ныне стоит дилемма: тишина или смерть! Или создадим атмосферу и найдем время для тишины и духовной жизни, или наступит прогрессирующая и тотальная духовная разруха».

Капуцин выразил убеждение, что для христиан, стремящихся выходить навстречу миру, важно сначала встретить своего ближнего или нуждающегося в своем сердце, ведь иначе существует риск не встретиться, а «столкнуться с ним».

«Если мы хотим подражать тому, что Бог совершил в Воплощении, будем подражать этому в полной мере. Это так, что Он отрекся от Себя, вышел за пределы Себя, вышел из Своей тринитарной кондиции, чтобы прийти в мир. Однако мы знаем, каким образом это произошло: «То, что было – пребыло, то, чего не было — было воспринято», — гласит относительно реальности Воплощения древнее изречение. Слово пришло к нам, не покидая Лона Отчего. Пойдем же также и мы в мир, но при этом никогда не оставляя полностью глубины собственной души», — подвел итог проповедник Папского Дома.

По материалам Vatican News