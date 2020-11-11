Отчёт по делу МакКаррика, Папа: «Близость к жертвам»

Папа Франциск подтвердил, что Церковь не будет мириться с чудовищной раной злоупотреблений против несовершеннолетних.

В конце общей аудиенции 11 ноября Святейший Отец высказался о публикации Отчёта по делу бывшего кардинала Теодора МакКаррика. Американский иерарх был признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними и лишён сана в 2019 году:

«Вчера был опубликован отчет о болезненном процессе над бывшим кардиналом Теодором МакКарриком, – сказал Папа. – Я подтверждаю свою близость к жертвам любого насилия и обязательство Церкви по искоренению этого зла».

После этих слов Епископ Рима в тишине вознёс молитву.

Полный отчёт по делу МакКаррика, состоящий из сотен страниц документов и свидетельств, вобрал всю необходимую информацию об институциональной осведомлённости и процессе принятия решений, которые охватили основные этапы жизни бывшего кардинала: в конце 2000 года он получил титул архиепископа Вашингтона, а позже был возведён в кардиналы. Обширный документ, опубликованный Государственным секретариатом по поручению Папы Франциска, является результатом тщательного двухлетнего расследования.

По словам ватиканского госсекретаря кардинала Пьетро Паролина, «отчёт возымеет эффект и в другом плане: те, кто участвуют в подобных решениях, смогут глубже осознать весомость своих решений или бездействия. Это страницы побуждают нас глубоко задуматься и ответить на вопрос о том, что мы ещё можем сделать в будущем, извлекая уроки из болезненного опыта прошлого».



Виктор Владимиров

Источник: Vatican News