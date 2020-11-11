Дело МакКаррика: болезненная страница и урок для Церкви

Обнародована история процесса по делу бывшего кардинала Т.Э. МакКаррика: на 447 страницах проанализированы предпосылки решений, принятых в отношении МакКаррика, и их последствия. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Святейший Престол обнародовал полный отчет по делу бывшего архиепископа Вашингтонского и кардинала МакКаррика — «Отчет Св. Престола об институциональной осведомленности и процессе принятия решений по делу бывшего кардинала Теодора Эдгара МакКаррика (с 1930 по 2017 год)». На создание документа, разработанного по поручению Папы Франциска, потребовалось два года.

Одним из ключевых моментов в отчете является упоминание о совершенных ошибках, которые и привели к принятию новых норм для наказания и предотворащения злоупотреблений духовенства.

Второй важный момент – это отсутствие, вплоть до 2017 года, каких-либо обвинений в адрес МакКаррика, касающихся растления малолетних. Первое обстоятельно описанное обвинение, вовлекающее несовершеннолетних, было выдвинуто только три года назад, после чего незамедлительно начался канонический процесс, завершившийся двумя решениями Папы Франциска: сначала он лишил МакКаррика кардинальского сана, затем – священного сана.

Из документа следует, что как в момент первого выдвижения МакКаррика на епископскую кафедру (1977), так и в момент его назначений в Метачен (1981) и Ньюарк (1986) никто из тех, с кем консультировался Апостольский Престол, не вынес негативных суждений по поводу нравственного облика МакКаррика. В 90-е годы некоторые кардиналы, а также нунциатура в Вашингтоне получали анонимные письма против МакКаррика, однако они не были приняты во внимание из-за отсутствия конкретных элементов.

Решающим моментом стало назначение МакКаррика архиепископом Вашингтонским. При большинстве позитивных суждений о его кандидатуре было отмечено одно негативное: от архиепископа Нью-Йоркского кардинала Джона О’Коннора. Хотя кардинал не подкрепил его конкретными сведениями, в письме апостольскому нунцию 1999 года он утверждал, что назначение МакКаррика будет серьезной ошибкой и приведет к скандалу из-за слухов, согласно которым в прошлом архиепископ делил постель в приходском доме с молодыми мужчинами, а в доме у моря – с семинаристами.

Иоанн Павел II поручил нунцию проверить, насколько обоснованы эти обвинения, однако доказательства не были найдены. Тем не менее Папа Войтыла соглашается с мнением тогдашнего апостольского нунция в США Габриэля Монтальво и тогдашнего префекта Конгрегации по делам епископов Джованни Баттиста Ре и исключает кандидатуру МакКаррика.

Однако МакКаррик, который, судя по всему, узнал о том, что является одним из кандидатов на архиепископскую кафедру, и об этих негативных суждениях, 6 августа 2000 года пишет тогдашнему особому секретарю Иоанна Павла II епископу Станиславу Дзивишу о своей невиновности и клянется, что он «никогда и ни с кем не вступал в сексуальные отношения – ни с мужчинами, ни с женщинами, ни с молодыми, ни со старыми, ни с клириками, ни с мирянами». Иоанн Павел II посчитал, что МакКаррик говорит правду, дал соответствующие указания тогдашнему госсекретарю Анджело Содано с тем, чтобы МакКаррик вернулся в число кандидатов, — и назначает в Вашингтон именно его. Согласно некоторым свидетельствам, решение Папы Войтылы было принято под воздействием личного опыта: он много раз сталкивался с ложными обвинениями режима, нацеленными на дискредитацию священников и прелатов.

В 2005 году МакКаррика вновь начинают обвинять в домогательствах и злоупотреблениях в отношении взрослых. Бенедикт XVI незамедлительно требует отставки кардинала МакКаррика, с которым незадолго до этого было согласовано продление мандата на два года. В 2006 году он становится архиепископом на покое. В докладе отмечается, что в этот период монсеньор Карло Мария Вигано, делегат Папских представительств, довел до сведения Госсекретариата информацию, полученную из нунциатуры, и обратил внимание на серьезность обвинений. Но и он тогда считал, что не хватает веских доказательств. Госсекретарь Тарчизио Бертоне передал эту информацию Папе Бенедикту XVI. Поскольку речь не шла о несовершеннолетних, а сам кардинал МакКаррик уже был в отставке, было принято решение не начинать канонический процесс.

Несмотря на увещание Конгрегации по делам епископов — вести более уединенную жизнь, — в последующие годы кардинал МакКаррик продолжал путешествовать по всему миру, включая Рим. Из документа очевидно, что не было никаких «санкций», но лишь «увещание», носящее рекомендательный характер и предполагающее добрую волю кардинала. Поэтому поездки МакКаррика не вызывали прекословий.

Тем временем в Ватикан поступают новые обвинения в адрес МакКаррика, и префект Конгрегации по делам епископов поручает тогдашнему нунцию монсеньору Вигано провести расследование. Однако, как следует из отчета, нунций не проводит порученные ему проверки и не предпринимает никаких мер по ограничению активности и поездок МакКаррика.

На момент избрания Папы Франциска МакКаррику уже было 80 лет. Его привычки так и не изменились, он продолжал ездить по всему миру. Новый Папа не был проинформирован о серьезности обвинений, выдвинутых против МакКаррика (на тот момент речь шла только об обвинениях в сексуальных связях со взрослыми). Папе Франциску докладывают лишь о наличии неких «слухов» о «безнравственном поведении» американского прелата в период, предшествующий назначению епископом Вашингтона. Посчитав, что эти обвинения были достаточным образом проанализированы и отвергнуты Папой Иоанном Павлом II, а также учитывая, что МакКаррик беспрепятственно осуществлял свою публичную деятельность на протяжении всего понтификата Бенедикта XVI, Папа Франциск ничего не добавляет к постановлениям своих предшественников. Таким образом, неверно утверждать, будто Папа Франциск ослабил или отменил санкции и ограничения, наложенные на кардинала МакКаррика.

Однако все радикально меняется после первого обвинения в растлении малолетнего. Папа Бергольо немедленно реагирует на это обвинение и принимает беспрецедентную меру, распорядившись о лишении МакКаррика священного сана по результатам ускоренного канонического процесса.

Отчет Св. Престола свидетельствует о болезненной странице в истории Церкви, которая стала важным уроком: в документе проанализированы постановления Папы Франциска после саммита о защите несовершеннолетних в 2019 году именно в свете истории МакКаррика. Особое место среди этих решений Папы занимает отмена «Папской тайны» — обязательства о неразглашении – при расследовании сексуальных преступлений духовенства против детей.

Кардинал Паролин, подготовивший «Отчет Св. Престола об институциональной осведомленности и процессе принятия решений по делу бывшего кардинала Теодора Эдгара МакКаррика (с 1930 по 2017 год)», отмечает, что он лично ознакомился со свидетельствами жертв: все они содержатся в документации, которая хранится в архивах Святейшего Престола.