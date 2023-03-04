От архиепископа Тадеуша Кондрусевича, митрополита Минско-Могилевского на покое

Когда от онкологов услышал диагноз: «Меланома», то, понимая всю серьезность заболевания, повторил слова Священного Писания: «Если принимаем добро от Бога, то почему не можем принять зло?» (ср. Иов 2,10). А может наступило время, когда становлюсь ничего нестоящим слугой (ср. Лк 27, 10).

Сегодня, выписавшись из больницы, благодарю Бога за успешный курс лечения.

Благодарю врачей за их профессионализм и самоотверженное служение больным.

Выражаю благодарность российским епископам священникам, монашествующим, верующим и людям доброй воли за их молитвы и солидарную поддержку.

Да благословит вас всех Всемогущий Бог, а Божья Матерь оберегает.

С просьбой о молитве и духовной поддержке на дальнейший курс лечения.

С благодарностью и молитвой



Архиепископ Тадеуш Кондрусевич

Минск, 4 марта 2023 г.

Память св. Казимира