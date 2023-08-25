Останки родителей Патриарха Варфоломея перезахоронены на родине – на острове Имврос

Патриарх Константинопольский Варфоломей принял участие в перезахоронении останков своих родителей в их родной деревне Зейтинли-Кёю на острове Гёкчеада в Эгейском море (греческое название деревни – Айи-Теодори, острова – Имврос). До перезахоронения Христос и Меропи Архондонис были погребены на христианском кладбище в стамбульском районе Кадыкёй (Халкидон), сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Orthodox Times.

20 августа Варфоломей молился на литургии в церкви святого Георгия в Айи-Теодори вместе с иерархами Константинопольского патриархата. На богослужении, которое возглавил митрополит Неапольский и Ставрупольский Варнава (Тирис), были вознесены молитвы об упокоении всех иерархов, клириков, монашествующих и мирян, живших и умерших на Имвросе. Для участия в перезахоронении останков своих родителей из Австралии на Имврос прилетел брат Патриарха Варфоломея Николас Архондонис с супругой.

Будущий Патриарх Варфоломей (в миру – Димитриос Архондонис) родился в Айи-Теодори в 1940 году. В январе 2023 года скончалась его старшая сестра – Захаро Анастасиаду (р. 1936), она также была погребена на деревенском кладбище.

По данным на 2022 год в Айи-Теодори проживает 179 человек, около 80% – этнические греки. В деревне три православных храма.