Орган Нотр-Дама отправили на реставрацию

Завершилась крупная операция по демонтажу большого органа Нотр-Дама, «голоса» парижского собора с 1733 года. Эвакуация инструмента из пострадавшего в пожаре собора заняла четыре месяца.

Хотя орган практически не пострадал ни от пламени, охватившего собор в апреле 2019 года, ни от воды, которой пожарные тушили огонь, в результате пожара он покрылся слоем свинцовой пыли.

Кроме того, некоторые элементы инструмента подверглись воздействию перепада температур, в том числе аномальной жары 2019 года. И теперь он нуждается в тщательной прочистке и реставрации — это долгий процесс, который невозможно осуществить на месте.

Чтобы провести демонтаж органа, летом его обнесли лесами высотой почти 30 м.

В начале августа демонтировали пульт с мануалами, чтобы оборудовать на освободившемся перед инструментом пространстве рабочую поверхность.

За четыре месяца тысячи металлических и деревянных труб и пружин духового ящика сложили в водонепроницаемые контейнеры и вывезли на расположенный под Парижем склад. Остались только корпус и некоторое количество мехов и труб, часть из которых посчитали слишком хрупкими, а часть с трудом поддается демонтажу. Их приведут в порядок позднее прямо в соборе.

По словам куратора реставрации Нотр-Дама, генерала Жан-Луи Жоржелена, отладка инструмента займет примерно шесть месяцев: «Чтобы он вновь зазвучал 16 апреля 2024 года, когда должно состояться открытие собора, уйдет около полугода».

Тендер на проект по очистке, реставрации и сборке органа будет объявлен в первой половине будущего года.



Источник: The Art Newspaper Russia