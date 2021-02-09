Опубликована программа визита Папы Франциска в Ирак

Обнародована программа поездки в Ирак, которую Папа Франциск совершит с 5 по 8 марта с остановками в Наджафе, Уре, Эрбиле, Мосуле и Каракоше. Запланированы четыре выступления, две проповеди и молитва о жертвах войны. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Четырёхдневный визит Папы Франциска в Республику Ирак начнётся 5 марта с перелёта из римского аэропорта Фьюмичино в Багдад. Официальный приём состоится в аэропорту иракской столицы, где Святейший Отец встретится с премьер-министром Ирака. В Президентском дворце запланирована официальная приветственная церемония: Епископ Рима обратится с речью к властям, представителям гражданского общества и дипломатического корпуса. Первый день визита Папы завершится встречей в столичном сирокатолическом соборе Богоматери Спасения с поместными епископами, священниками, монашествующими, семинаристами и катехизаторами.

Утром 6 марта Папа Франциск вылетит из Багдада в город Наджаф (одно из самых почитаемых мест в исламе шиитского направления), где нанесёт визит вежливости к Великому аятолле Али ас-Систани. Затем Папа отправится в Насирию, на побережье Евфрата, и обратится с речью к участникам межрелигиозной встречи в долине Ура. Во второй половине дня, по возвращении в Багдад, Преемник Святого Петра возглавит Божественную Литургию в халдейском соборе Святого Иосифа, одном из 11 соборов Халдейской Католической Церкви в стране.

В воскресенье 7 марта Папа Франциск прибудет на самолёте в Эрбиль; в местном аэропорту его встретят представители религиозных и гражданских властей Курдского автономного района. Оттуда на вертолёте Предстоятель Вселенской Церкви направится в Мосул, который в течение многих лет находился в руках самопровозглашённого Исламского государства; здесь на церковной площади Хош аль-Биаа состоится поминальная молитва о жертвах войны. После молебна Папа Франциск отправится на вертолете в ассирийский город Каракош на Ниневийской равнине. Святейший Отец посетит латинскую церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы, где обратится с речью к поместной общине, а затем возглавит полуденную молитву «Ангел Господень». Во второй половине дня Папа вернется в Эрбиль, где на стадионе имени Франсо Харири отслужит Святую Мессу. Вечером Епископ Рима возвратится в Багдад и на следующее утро, после прощальной церемонии, отправится самолётом в Рим.

Девиз международной поездки Папы Франциска в Ирак – «Все вы братья» – взят из Евангелия от святого Матфея (см. Мф 23,8). Эти слова Иисуса являются частью логотипа, на котором Святейший Отец изображён в жесте приветствия страны, представленной географической картой, а также пальмой и реками Тигр и Евфрат. На логотипе изображён белый голубь с оливковой ветвью в клюве (символ мира), а также развевающиеся флаги Святейшего Престола и Республики Ирак. В верхней части изображения размещён девиз международного визита на арабском, курдском и халдейском языках.